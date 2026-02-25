La F1 est toujours le ’défi ultime’ pour les pilotes selon Stella

Andrea Stella estime que les résultats des essais pré-saison montrent que la Formule 1 reste le défi ultime pour un pilote, malgré l’impact des nouvelles réglementations sur le pilotage. Le directeur de McLaren F1 a pu constater à quel point les nouvelles monoplaces sont délicates à piloter.

Plusieurs pilotes ont fait part de leurs inquiétudes quant au plaisir qu’ils éprouvaient au volant lors des essais à Bahreïn. Les principaux points soulevés concernaient notamment le fait de ne pas toujours pouvoir utiliser la pleine puissance dans les virages à grande vitesse afin de recharger la batterie, et de devoir rétrograder de manière inhabituelle afin de récupérer de l’énergie.

"Je pense que ce que nous avons vu à Bahreïn confirme définitivement qu’il s’agit du défi ultime" a déclaré Stella. "C’est probablement parce que Bahreïn est un circuit riche en récoltes, donc on conduit de manière très normale."

"Et si je devais dire quelque chose, je dirais qu’avec ces réglementations, les voitures glissent beaucoup plus et que le rôle du pilote est encore plus important pour tirer le meilleur parti de la voiture. À Barcelone, la situation était légèrement différente, car étant un circuit relativement avec peu de récupération."

"Il fallait effectuer certaines manœuvres spéciales, comme ne pas rouler à fond à grande vitesse afin d’équilibrer le niveau de récolte et de réaliser le meilleur temps au tour, ce qui à Barcelone ne signifiait pas nécessairement que l’on pouvait rouler à la vitesse maximale à grande vitesse."

Alors que la Formule 1 et la FIA se sont dites prêtes à limiter le déploiement d’énergie pour que les voitures n’en manquent pas au fil d’un tour, Stella pense qu’il faut laisser quelques courses se dérouler : "Je pense que nous devrons observer quelques circuits supplémentaires avant de pouvoir nous prononcer."

"Je pense que ces deux circuits ne reflètent pas nécessairement la situation dans son ensemble. Il pourrait certainement encore y avoir des cas où le pilote doit adopter une approche qui n’est pas courante, à savoir rouler le plus à plat possible, freiner le plus tard possible et aller le plus vite possible dans chaque virage."

"Mais comme je l’ai dit, nous devrons surveiller un peu la situation. Pour nous, l’important était que les questions de sécurité soient traitées immédiatement. Je pense que lorsqu’il s’agit d’améliorer l’équilibre entre les règlements, dans leur format actuel, et certains autres défis de pilotage, il y a le temps de régler cela."

"Par exemple, il existe un moyen de modifier la façon dont nous utilisons le moteur électrique, de manière à réduire la nécessité d’effectuer ces manœuvres spéciales. Il y a donc des choses qui peuvent être faites à l’avenir, mais je pense que nous devrions surveiller un peu plus la situation sur certains autres circuits."