GP d’Espagne, EL3 : Antonelli devance Leclerc, Hamilton et Bearman dans le mur

Après une première journée plutôt studieuse et prudente dominée par les pilotes Mercedes F1, les pilotes de la grille vont s’attaquer à la deuxième journée du Grand Prix d’Espagne à Madrid. Alors qu’ils continuent de dompter le Madring, qui les a impressionnés au fil des deux premières séances, les 22 acteurs principaux de la Formule 1 vont devoir accélérer et trouver la limite, sans la dépasser puisque toute erreur pourrait être sanctionnée par une non-participation aux qualifications.

En effet, il y aura deux heures et demie entre la fin des EL3 et le début des qualifications, et tout accident pourrait obliger à un forfait, avec trop peu de temps pour réparer la voiture si des dégâts importants sont causés.

Mais au terme de cette séance, il sera aussi important pour les pilotes d’avoir compris ce qui les attend en piste avec les modifications apportées à leur monoplace entre les deux premières journées de roulage sur ce tracé si délicat.

La dégradation des pneus sera au centre des validations à trouver lors de cette séance libre 3. La Formule 1 ne se dirige pas vraiment vers un Grand Prix d’Espagne à six arrêts aux stands, un scénario évoqué sur le ton de la plaisanterie par George Russell après les premiers essais.

Toutefois, Pirelli indique qu’une combinaison de facteurs propres à ce nouveau circuit rendra l’élaboration de la stratégie particulièrement complexe. En réalité, les premières projections établies après les essais du vendredi suggèrent que les écuries se retrouveront face à un dilemme cornélien au moment de définir la meilleure approche.

La longueur exceptionnelle de la voie des stands, qui porte la perte de temps liée à un arrêt à environ 24 secondes, dissuade de multiplier les changements de pneus et laisse penser que la stratégie à un seul arrêt serait la plus logique. Cependant, l’importante dégradation de la gomme et le phénomène de graining particulièrement marqué sur le pneu avant gauche incitent à envisager une stratégie à deux arrêts.

12h00 : Aston Martin vit de nouveau un week-end catastrophique, entre manque de performance et fiabilité désastreuse. Après une journée de vendredi très décevante à domicile, Fernando Alonso semblait agacé, et cela fait craindre qu’il décide de prendre sa retraite à la fin de la saison.

12h06 : Les déboires de l’Espagnol ont donné lieu à une déclaration hallucinante de Mohammed Ben Sulayem. Le président de la FIA a assuré qu’il allait faire ce qu’il faut pour aider Aston Martin à corriger le tir, afin qu’Alonso ne prenne pas sa retraite pour cette raison. Mais dans ses propos, Ben Sulayem a fait des sous-entendus très intrigants, voire inquiétants si l’on craint un risque d’ingérence de la FIA sur la hiérarchie et les performances des équipes.

12h11 : La seule bonne nouvelle du week-end pour Aston Martin est l’information révélée par Marcin Budkowski, qui a révélé que Cadillac a abandonné le développement de sa F1 2026. L’objectif, selon le team principal, est de préparer au mieux sa deuxième saison, grâce à toutes les données récoltées sur la MAC-26.

12h15 : La saison 2027 est déjà dans de nombreux esprits, mais ce n’est pas vraiment le cas chez Racing Bulls, où le team principal Alan Permane a assuré qu’il n’a pas encore réfléchi à son duo, refusant de confirmer que Nikola Tsolov pourrait remplacer Liam Lawson.

12h19 : Un peu plus d’informations sur les gommes, qui pourraient être la clé de la course demain. Simone Berra, ingénieur en chef chez Pirelli, a estimé que la baisse de performance des pneus observée ici était "très élevée" de l’ordre de 0,2 à 0,3 seconde par tour, d’après les longs relais effectués lors des Libres 2. "C’était une surprise d’obtenir de telles valeurs. Elles sortaient de nos prévisions."

Si l’évolution de la piste et l’optimisation des réglages devraient permettre de réduire ce chiffre d’ici la course, tout porte à croire que le Grand Prix d’Espagne se jouera sur la stratégie pneumatique.

"Je ne veux exclure aucun scénario mais à la lecture des données, on pourrait penser que les équipes opteront pour deux arrêts en raison de la forte dégradation. Toutefois, la perte de temps aux stands étant de 24 secondes, je suis convaincu que certaines écuries viseront une stratégie à un seul arrêt. Nous pourrions donc nous retrouver face à des situations variées, avec des équipes tentant l’arrêt unique et d’autres privilégiant les deux arrêts."

12h25 : Avec près de 30 degrés ce midi à Madrid, les conditions ne sont pas aussi chaudes qu’elles le seront en qualifications et en course, où l’asphalte dépassera largement les 50 degrés. Mais cette barrière devrait être franchie au cours des EL3, permettant aux pilotes de tester la tenue des pneumatiques sur un tour rapide.

12h30 : C’est parti pour la dernière séance libre du week-end !

12h31 : Arvid Lindblad ne peut pas encore rouler car Racing Bulls a changé son châssis, et le remontage de sa VCARB 03 est toujours en cours.

12h32 : Aston Martin a brisé le couvre-feu cette nuit pour préparer la voiture de Fernando Alonso, mais pas Racing Bulls, qui a recommencé à travailler sur la monoplace accidentée ce matin, ce qui explique ce retard, qui pourrait atteindre 20 minutes si l’on en juge par l’avancée des travaux.

12h35 : Comme souvent en EL3, les pilotes ne se précipitent pas en piste. Ils vont limiter leurs tentatives en piste pour des raisons de pneumatiques, et il sera donc intéressant de rouler quand la piste est plus chaude, et les conditions plus proches de celles de la qualif et de la course.

12h36 : Gabriel Bortoleto est en piste !

12h38 : Il signe un 1’35"777, amélioré par Nico Hülkenberg en 1’35"721, tous les deux avec des pneus mediums. Et Fernando Alonso est aussi en piste, comme Franco Colapinto, les Williams, Sergio Pérez et Liam Lawson.

12h41 : Colapinto et Alonso se placent derrière les Audi malgré leurs pneus tendres, tout comme Carlos Sainz, tandis qu’Alex Albon rentre au stand.

12h42 : Le Thaïlandais a en fait tapé le mur et a légèrement abîmé sa voiture.

12h44 : Lawson est deuxième en gommes dures, alors que les McLaren et les Ferrari sont en piste en pneus tendres.

12h45 : Hülkenberg a amélioré en 1’34"665.

12h46 : Charles Leclerc signe le meilleur temps en 1’34"433, et Lewis Hamilton fait encore mieux en 1’34"284.

12h47 : Oliver Bearman se place quatrième, juste devant Esteban Ocon et Yuki Tsunoda, qui ont aussi amélioré.

12h48 : Sainz a raté son freinage et immobilisé sa voiture à quelques centimètres du mur, sans dégâts.

12h49 : Andrea Kimi Antonelli signe le meilleur chrono en 1’33"664 !

12h50 : Lando Norris termine son chrono à 4 dixièmes de la référence d’Antonelli, tandis qu’Oscar Piastri a vu son tour perturbé par Lance Stroll, qui est sorti dans une échappatoire devant lui.

12h51 : Leclerc accélère et bat nettement Antonelli en 1’33"332.

12h53 : Hamilton s’est raté dans le dernier virage et il va taper le mur de face ! L’accident n’est pas trop violent mais la SF-26 est dans les TecPro. Il recule pour tenter de partir et sa suspension semble intacte, mais le drapeau rouge est déployé !

12h54 : Le septuple champion du monde est reparti avec l’aileron avant sous ses roues avant, et son ingénieur lui demande de stopper la voiture. Il continue car il ne voit plus la fumée de ses pneus et son ingénieur n’a pas été clair, mais il conduit clairement la voiture de manière dangereuse selon le règlement.

12h56 : Hamilton est en train de rentrer aux stands pour ne pas perdre une demi-séance de roulage, alors que son ingénieur lui dit de s’arrêter là où il peut car il a une crevaison, mais l’Anglais insiste. Il s’arrête finalement dans la deuxième partie du circuit.

12h59 : Ferrari aurait dû lui dire clairement qu’il était obligé de s’arrêter, et cette insistance du Britannique pourrait être étudiée par les commissaires. En attendant, les commissaires travaillent sur la barrière pour relancer la séance.

13h07 : Les pilotes ont déjà perdu plus de dix minutes en piste, et la barrière est toujours en cours de réparation.

13h13 : Les commissaires n’ont pas l’air de savoir comment remettre en place les barrières TecPro, si bien que les supports qui permettent d’encaisser les chocs ne sont pas remis au bon endroit.

13h15 : Et la direction de course stoppe le chrono ! Cela ne se fait pas normalement, mais les commissaires sont trop en difficulté...

13h19 : Pour Lindblad, c’est un point positif, car cela laisse du temps à Racing Bulls pour réparer sa monoplace.

13h23 : Au GP du Canada 2024, Sergio Pérez avait écopé de 3 places de pénalité pour avoir piloté sa voiture de manière dangereuse, son aileron arrière endommagé ayant perdu des morceaux de carbone en piste. Si la FIA se veut constante dans les sanctions, et l’on a bien conscience que c’est loin d’être assuré, c’est la sanction qui attend Hamilton.

13h24 : Il n’est toujours pas sous enquête, mais la direction de course doit être bien occupée par les réparations qui tournent au fiasco au dernier virage...

13h29 : Dans l’actualité, Max Verstappen a réitéré que Red Bull n’a pas le meilleur moteur, quoi qu’en disent les résultats ADUO. Selon lui, ces constatations de la FIA ne sont pas viables.

13h31 : La séance va reprendre à 13h32 pour 15 minutes et 38 secondes !

13h33 : Lindblad a pu prendre la piste, tout comme Verstappen qui n’a pas encore de chrono.

13h35 : Colapinto prend le septième temps derrière Bearman et devant Gasly, qui est lui-même devant Ocon.

13h36 : Yuki Tsunoda remonte au septième rang, et Lindblad prend le huitième chrono pour son premier tour. Lawson, en pneus tendres, se place cinquième, et Verstappen prend le deuxième temps.

13h37 : Leclerc améliore en 1’32"963, et Piastri prend le deuxième temps.

13h38 : Antonelli se place à son tour deuxième à 0"297 de Leclerc, et Russell ne fait pas mieux que quatrième malgré le meilleur premier secteur absolu.

13h39 : Norris se place deuxième à 0"070 de Leclerc.

13h41 : Hülkenberg signe le meilleur premier secteur absolu mais il est gêné dans le deuxième, et il en termine avec le huitième temps pour son premier tour en tendres.

13h42 : Antonelli améliore et prend le meilleur temps en 1’32"797.

13h43 : Verstappen est remonté au quatrième rang, et Norris reste troisième, avant d’être battu par Piastri.

13h47 : Bearman est dans le mur avec de gros dégâts sur sa voiture ! Le pilote Haas va bien, mais il est sorti à haute vitesse dans le virage précédent La Monumental. Le drapeau rouge est déployé, et la séance se termine ainsi. Haas aura du travail pour réparer la voiture, après que le Britannique a fait un tête-à-queue avant de percuter le mur.

Antonelli termine à nouveau en tête, comme en EL2, et il devance Leclerc, Piastri, Norris et Verstappen. Russell est sixième devant Lawson, Hülkenberg, Hamilton et Bortoleto.

Colapinto suit devant Ocon et Bearman, puis les Racing Bulls, qui avaient un meilleur potentiel hier. En bas du classement, Williams, Aston Martin et Cadillac semblent jouer dans les mêmes chronos.

Rendez-vous à 15h30 pour les qualifications en direct !