Norris : McLaren F1 est ’loin du compte’ après Melbourne

Cinquième à l’arrivée du GP d’Australie sur l’Albert Park aujourd’hui, Lando Norris a reconnu que McLaren avait terminé exactement à la place qu’elle méritait. Selon lui, la concurrence directe – et notamment Red Bull Racing – disposait d’un avantage clair en performance.

Le champion du monde en titre tirait une mine fortement déconfite à l’arrivée.

"Nous avons terminé là où nous le méritions. Je pense qu’il était assez clair que la Red Bull était plus rapide. Max est parti dernier et il a presque réussi à nous battre. Et on ne parle même pas de Mercedes et Ferrari, ils sont loin devant nous pour l’instant."

Le Britannique faisait référence à la remontée impressionnante de Max Verstappen, parti du fond de la grille et revenu au contact des McLaren.

Norris a expliqué que le début de course avait été particulièrement difficile pour son équipe, notamment en raison de certains problèmes sur la monoplace.

"Ce n’était pas la meilleure course en termes de rythme. Nous avons eu des difficultés avec certaines choses sur la voiture au début."

"Nous avons fait quelques ajustements pendant la course et cela a clairement amélioré les choses."

"Mais nous sommes clairement loin de là où nous devons être. Aujourd’hui, c’est surtout du point de vue de la voiture. Nous sommes très loin. Nous avons beaucoup de travail à faire."

Norris a également tenu à préciser que la comparaison interne avec Oscar Piastri ne laissait aucun doute sur la situation de l’équipe.

"Nous roulions avec exactement la même voiture, les mêmes pièces. Et c’est le même constat."

Un retard qui ne sera pas comblé rapidement

Pour Norris, il ne faut pas s’attendre à une solution immédiate. Le Britannique prévient que le travail pour combler l’écart sera long.

"Ce n’est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain ou dans une ou deux semaines."

"Je ne sais pas quel était l’écart… 50 secondes ? Presque une seconde au tour, pas tout à fait à ce point-là."

"Une partie vient encore de la compréhension du moteur, et une autre simplement d’une meilleure voiture."

À ce stade de la saison, Norris estime même que Ferrari dispose de la référence technique, pas Mercedes.

"Ferrari, d’après ce que nous pouvons voir, a la meilleure voiture. Pour nous, égaler cela est impossible pour le moment. Ils ont une vitesse de passage en courbe incroyable."

"Plus nous pourrons apprendre, plus nous comprendrons, et meilleurs nous pourrons devenir."

