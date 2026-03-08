Red Bull a ’beaucoup de travail’ mais affiche un meilleur rythme que prévu

Red Bull a connu un week-end compliqué en Australie, avec une sortie de piste pour Max Verstappen en qualifications, qui l’a obligé à remonter depuis la 20e place sur la grille, et une casse moteur pour Isack Hadjar en course.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, reconnait que ce début de réglementation est très complexe et qu’il demande énormément de compréhension pour toute l’équipe, ainsi que pour ses pilotes, et qu’il va falloir travailler pour s’habituer à ces nouvelles monoplaces de Formule 1.

"Ca a été un grand casse-tête pour tout le monde. Les premiers tours ont vraiment été chaotiques, ça fait partie de la quantité d’apprentissages qu’on doit tous faire, les équipes, les pilotes, et il y aura encore plusieurs courses dans lesquelles on va tâtonner pour trouver la bonne façon d’optimiser le règlement" a déclaré Mekies à Canal+.

"Des apprentissages on en a tout le temps, certains sont positifs, d’autres moins. C’est dommage qu’on ait perdu le moteur pour Isack, il a fait un super week-end, il avait un bon rythme en course, il a réussi à survivre les premiers tours, ça aurait été des points intéressants mais ça fait partie du jeu."

"C’était la première course du moteur Red Bull Ford, il y a beaucoup de travail. La remontée de Max, de la 20e à la sixième place, nous donne confiance, la base est saine. On va pouvoir se battre, je ne parle pas de Mercedes qui a démontré être en avance, mais j’espère qu’on pourra bientôt se battre contre Ferrari et McLaren comme aujourd’hui."

"Il faut travailler sur tout, c’est comme ça. Il n’y a pas un domaine particulier, on pense que tout le monde va trouver de la performance dans tous les domaines donc on travaille à 360 degrés. L’écart est important face à Mercedes et Ferrari."

La bonne nouvelle est que Red Bull semble plutôt être la troisième force du plateau : "On est partis de Bahreïn en disant qu’on était la quatrième équipe, on a réussi ce week-end à se battre contre McLaren donc c’est positif, et on doit continuer à progresser et apprendre."

Le Français a eu un mot pour Arvid Lindblad, pilote Racing Bulls qui a marqué des points pour sa première course en F1 : "Il a été extraordinaire tout le week-end, je suis très content pour lui et pour Racing Bulls. C’est important pour nous aussi car ça fait beaucoup de kilomètres pour le moteur !"

"Que dire, il a 18 ans, c’est incroyable ce qu’il fait avec ce niveau de pression, sa première course, pas beaucoup d’essais, mais c’est un garçon qu’on a depuis plusieurs années dans notre giron, il se baladait dans nos simulateurs à 15-16 ans, et c’est impressionnant ce qu’il fait à son âge, c’est prometteur pour la suite."

