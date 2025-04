Alonso est frustré : je ne suis même pas classé au championnat !

Fernando Alonso aimerait enfin débloquer son compteur de points, ce week-end au Japon, après deux abandons en début de saison. Le pilote Aston Martin F1 reconnait une certaine frustration dans sa malchance, au moment de faire un premier bilan de cette saison 2025.

"Ca ne s’est pas bien passé pour moi, je n’ai pas marqué de points et je crois que je ne suis même pas classé au championnat puisque je n’ai pas vu le drapeau à damier ! J’espère avoir un peu plus de chance sur la prochaine course" admet le double champion du monde.

"En termes de compétitivité, c’est très serré, avec une poignée de dixièmes, vous passer de bon dernier à une place en Q3. Cela montre que l’on doit réussir tous les week-ends parfaitement, c’est l’objectif et c’est un bon défi à relever."

L’Espagnol n’a pas encore rencontré Adrian Newey mais lui donne toute sa confiance : "Pas encore, je ne suis pas allé à l’usine cette semaine mais je sais qu’il est très motivé, il travaille sur des détails tous les jours, sur des choses qu’il peut repérer et qui peuvent être améliorées, c’est encore le début pour lui."

Après avoir piloté pour Ferrari et flirté avec Red Bull, deux équipes dont le début de saison est également compliqué, Alonso est convaincu qu’Aston Martin est un choix intéressant pour un pilote qui cherche un projet solide à long terme.

"Quand on prend des décisions, c’est difficile de prédire ce qui se passera. C’est un ressenti, une confiance que vous mettez dans un groupe de gens. Aston Martin, avec tous les investissements, tous les gens qui arrivent, est un bel endroit pour le futur. Mais je n’ai plus 20 ans, je vais conduire tant que je le peux, mais si j’étais un jeune pilote, Aston Martin serait mon choix."

Lance Stroll, toujours aussi peu loquace en interview, est satisfait de son début de saison et veut continuer sur sa lancée après deux entrées dans les points.

"Ca s’est bien passé, c’est un bon début de saison, je suis heureux des résultats à Melbourne et en Chine, et je vais continuer à tout donner" a déclaré Stroll, qui révèle ne pas encore avoir discuté avec Adrian Newey. "Non, je ne suis pas allé à l’usine."