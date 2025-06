Norris : Le seul n°1 chez McLaren F1 c’est l’équipe

Lando Norris apprécie avoir une bonne relation avec son équipier, Oscar Piastri. Les deux pilotes McLaren F1 se battent cette année pour un titre mondial mais, jusqu’ici, leur relation est au beau fixe, et le Britannique s’amuse de la raison pour laquelle c’est le cas.

"Je pense que c’est parce que je suis un excellent coéquipier" explique Norris en plaisantant.

"Il sourit, comme il le fait souvent. C’est un gars souriant. Mais il est sincère. Il ne s’agit pas de dire quelque chose de mal."

"Même si votre coéquipier est toujours votre plus grand concurrent, celui que vous voulez battre et que vous devez battre plus que quiconque, j’ai toujours voulu m’amuser, rire, faire des blagues et profiter de la vie. C’est ce que je suis venu faire ici, profiter de la vie."

"Et c’est ce que nous voulons faire ensemble. Nous sommes des personnes différentes, des personnages différents, mais nous savons tous les deux qu’au fond de nous-mêmes, nous voulons nous battre l’un l’autre. Mais nous voulons aussi profiter de notre voyage."

Norris assure que lui et Piastri ne veulent pas gâcher la fierté qu’ils ont de porter les couleurs de leur équipe.

"Je suis employé par l’équipe et je dois piloter et courir pour elle. En priorité, c’est le championnat constructeurs. C’est ce que nous devons gagner à la fin de la saison."

"Mais il y a aussi le championnat individuel. Tout le monde a vu de nombreux championnats remportés par des coéquipiers qui tournaient mal et allaient dans la mauvaise direction. Et cela conduit normalement à beaucoup de choses, comme un effet domino de choses qui commencent à échouer. Et c’est ce que nous ne voulons pas."

"Nous savons que nous voulons toujours courir. Nous sommes libres de courir l’un contre l’autre en tant qu’individus, mais nous savons aussi que notre seul objectif est de courir pour McLaren, l’équipe, le nom sous lequel nous courons. Et c’est quelque chose dont nous sommes tous les deux très fiers."

Malgré la saine émulation entre les deux équipiers, Norris admet que c’est aussi parfois difficile d’être aussi proche de son plus grand rival pour le championnat du monde : "La chose qui fait que c’est bien est aussi la chose qui fait que c’est mal."

"C’est que vous pouvez voir tout ce que l’autre fait. Vous pouvez apprendre l’un de l’autre très facilement. Mais ce qui est positif, c’est qu’en tant qu’équipe, cela nous amène à performer à un très, très haut niveau, et ce n’est que bénéfique pour l’équipe."