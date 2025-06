Williams F1 devrait retrouver des couleurs au Canada

Williams F1 a été l’une des bonnes surprises de cette saison... jusqu’au Grand Prix d’Espagne.

La FW47 est rentrée dans le rang à Barcelone et les pilotes, Alex Albon et Carlos Sainz, qui s’attendaient à un week-end difficile, pensaient tout de même faire mieux.

L’ambiance devrait être bien différente dans le garage au Canada, à Montréal ce week-end, la Williams adorant les hautes vitesses.

"Le Canada offre de nombreuses opportunités, et j’ai de bons souvenirs de mes dépassements l’an dernier !" se remémore Albon.

"La météo peut être changeante, mais nous avons été performants dans toutes les conditions jusqu’à présent cette année, nous allons donc chercher à en profiter. Nous n’avons pas terminé le triplé de Grands Prix comme nous le souhaitions, avec une course difficile à Barecelone, nous sommes donc déterminés à revenir en force à Montréal."

Pour Sainz, "malgré ces dernières semaines chargées, avec le triplé se terminant à Barcelone et le roadshow à Madrid samedi dernier, je me sens revigoré et impatient de me rendre au Canada pour ce que j’espère être un week-end positif !"

"Le Canada est toujours un circuit agréable à piloter avec de nombreuses opportunités de dépassement, alors j’ai vraiment hâte de voir ce que nous pouvons faire avec la FW47 sur ce circuit !"

"La météo joue toujours un rôle important à Montréal avec des conditions imprévisibles, nous allons donc profiter de toutes les opportunités et attaquer à fond tout le week-end."