Norris face au poids du titre, Piastri prépare sa ’vengeance’

Champion du monde pour la première fois de sa carrière, Lando Norris aborde la saison 2026 avec un nouveau statut et des attentes considérablement accrues chez McLaren. Sacré lors de la dernière course de la saison 2025, le Britannique devient le premier pilote de l’écurie de Woking à conquérir un titre mondial puis à le défendre depuis Lewis Hamilton en 2008 et 2009.

Un accomplissement rare, qui place Norris parmi un cercle très fermé : seuls 35 pilotes ont été champions du monde dans toute l’histoire de la Formule 1. Un statut qui s’accompagne souvent d’une reconnaissance accrue au sein d’une équipe, parfois au détriment du coéquipier. Mais pour Damon Hill, champion du monde 1996, cette "gravitas" associée au titre ne constitue pas toujours un avantage automatique.

"Je pense que l’équipe a confiance en ses deux pilotes," explique Hill. "Mais clairement, quand vous devenez champion du monde, vous gagnez un peu plus de crédit."

"Quand je suis passé de Williams à Arrows, ils se disaient : ’Oh mon Dieu, on a un champion du monde dans notre équipe’.

"On pense qu’il doit forcément savoir quelque chose d’important, mais cette ’gravitas’ est parfois mal placée, parce que je ne savais pas tout. Le titre est un poids à porter aussi."

"Je ne savais pas concevoir une voiture. Je travaillais avec des gens comme Patrick Head et Adrian Newey, qui, eux, savaient exactement où ils allaient et comment y parvenir."

Selon Hill, le rôle du pilote champion est donc davantage lié au leadership qu’à une supériorité technique.

"Le leadership est une part essentielle de tout cela, et en tant que pilote, vous pouvez aussi insuffler cet état d’esprit à l’équipe."

Pendant que Norris apprend à gérer ce nouveau statut, son coéquipier Oscar Piastri est annoncé comme l’un des hommes forts de la saison à venir. Battu de justesse dans la lutte pour le titre l’an dernier, l’Australien entend bien revenir au sommet.

La saison 2025 avait pourtant idéalement commencé pour Piastri, qui semblait en route pour devenir le premier champion australien depuis Alan Jones en 1980. Son grand chelem au Grand Prix des Pays-Bas lui avait permis de compter jusqu’à 34 points d’avance sur Norris, ce dernier ayant abandonné lors de cette course.

Mais à partir de ce moment, la dynamique s’est inversée. Piastri a mené le championnat pendant 15 manches consécutives avant d’être dépassé par Norris à quatre Grands Prix de la fin. Le pilote s’est finalement incliné pour 13 points, glissant même à la troisième place du classement après la fin de saison spectaculaire de Max Verstappen, revenu à seulement deux unités d’un cinquième titre consécutif.

Pour Martin Brundle, ancien pilote de F1 et consultant de longue date de Sky F1, cette défaite pourrait bien être un moteur pour Piastri.

"Il va revenir avec une volonté de vengeance," assure Brundle.

"Pour être honnête, la saison dernière a été à la fois douloureuse et brillante pour lui. Il a énormément appris."

"Il est clairement admis que sur les circuits à très faible adhérence, il n’extrait pas encore le maximum de la voiture et des pneus, donc il sait qu’il doit corriger cela."

"Certaines de ses victoires ont été tellement dominantes, tellement impressionnantes, et je pense qu’il va beaucoup s’appuyer là-dessus."

"Je suis sûr que la fin de saison a été douloureuse pour lui, et je pense que cela va le pousser encore davantage."

Enfin, Brundle se montre très confiant sur la progression du pilote McLaren.

"On l’observe depuis longtemps. C’est un garçon incroyablement intelligent, clairement compétitif. C’est un travailleur, et je pense qu’il va revenir en mettant une énorme pression sur Lando après avoir franchi un cap important."

