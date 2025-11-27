Bottas sera plus ’fier’ que jamais d’être sur la grille de la F1 en 2026

Valtteri Bottas affirme que son année inhabituelle en tant que pilote de réserve chez Mercedes F1 lui a apporté des connaissances précieuses pour les débuts de Cadillac en Formule 1 en 2026, mais il admet qu’il aurait été préférable qu’il puisse s’intégrer plus tôt.

Alors que le projet de General Motors est en train de se lancer, Sergio Pérez a travaillé en piste et à l’usine, ce que n’a pas pu faire Bottas à cause de son contrat le liant à Mercedes jusqu’en fin de saison.

"Si j’avais pu, j’aurais probablement fait beaucoup plus de choses avec l’équipe, car il y a beaucoup à préparer" note le Finlandais. "Je suis impliqué, mais pas autant que Checo, car je ne peux pas. Je suis ici chez Mercedes. C’est comme ça."

Lorsqu’il a fallu annoncer la nouvelle à Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes, Bottas a révélé à quel point son ancien patron, qu’il a côtoyé pendant cinq ans, l’avait soutenu dans sa décision de rejoindre la nouvelle écurie Cadillac.

"Toto a vu que la course me manquait et il sait à quel point je veux courir. Il était vraiment heureux pour moi. Mais en même temps, il m’a dit ’nous ne pouvons pas vraiment te remplacer par quelqu’un d’autre qui fera ton travail’. Mais bon, ça va. Ils m’ont vraiment soutenu."

Même s’il ne peut pas travailler officiellement avec Cadillac, Bottas reconnait qu’il travaille déjà quand il le peut avec son nouvel employeur, pour s’intégrer dans l’équipe et dans le travail nécessaire.

"En ce qui concerne les réunions et les informations importantes, nous avons eu ces conversations. Mercedes est toujours mon employeur, et je dois être prêt chaque week-end, au cas où. Mais quand j’ai du temps libre, je l’utilise à bon escient, en travaillant pour l’avenir."

Bottas a déclaré que son rôle de remplaçant, qui consiste notamment à tester les pneus et à écouter tous les canaux opérationnels, lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement d’une équipe.

"J’ai pu voir comment tout fonctionne, en écoutant tout sur tous les canaux. J’ai beaucoup plus de connaissances qu’auparavant. Cela peut vraiment m’aider lorsque je rejoins une équipe qui part de zéro."

Et même s’il sait que la première année avec Cadillac sera difficile, il est prêt à relever le défi : "Ca va être dur de tout commencer à partir de rien. Nous devons être réalistes. Mais je suis prêt."

Celui qui a remporté dix courses en carrière a déclaré que cette année d’absence avait renforcé sa motivation : "Cela m’a rendu encore plus respectueux du sport et des pilotes. L’année prochaine, je serai beaucoup plus chanceux et fier d’être sur la grille de départ que je ne l’aurais probablement été sans cette année sans course."

Pour Bottas, combiner son amour pour la culture américaine avec un poste à temps plein en F1 au sein d’une équipe américaine est quelque chose de spécial qu’il ne prend pas pour acquis.

"Oui, c’est vraiment unique de faire partie de quelque chose qui part de zéro, et avec une grande marque, un vrai constructeur, une marque vraiment cool aussi. Ça va être génial. Et oui, ça signifie beaucoup pour moi."

"Je pense que les gens ont compris que j’aime beaucoup les États-Unis, j’aime beaucoup de choses là-bas, et j’y passe pas mal de temps, même parfois pendant mes vacances, nous allons dans le Colorado, en Californie et essayons de découvrir le pays."

"Donc, oui, ça va être sympa. Et c’est sûr, nous passerons encore plus de temps aux États-Unis, et évidemment, comme le simulateur est toujours aux États-Unis, je suis sûr que nous ferons quelques visites à Charlotte."

Malgré l’ampleur du projet, il ne ressent pas de pression particulière : "Je ne partage pas cette impression. Je vais tirer parti de cette énergie positive qui émane de tout ce soutien et m’en servir comme d’un avantage, un avantage à domicile."

Celui qui s’est démarqué hors piste par un look affublé d’une moustache et d’un mulet avait aussi posé nu pour un calendrier qui lui a permis de soutenir des causes de santé. Si Mercedes lui avait interdit cette dernière activité, il a confirmé que Cadillac ne lui impose rien.

"Avec moi, on ne sait jamais, mais je suis ouvert d’esprit, et apparemment, Cadillac est très flexible avec moi, tel que je suis, donc il n’y a pas de restrictions, je peux faire ce que je veux. Alors nous verrons."