Protégé de Mercedes, Dürksen vise une carrière qui ne se limite pas à la Formule 1

Dans un paddock de plus en plus tourné vers la spécialisation, Joshua Dürksen affiche une ambition à contre-courant : tout essayer, partout, et sans restriction. Le jeune espoir de Mercedes F1 ne cache pas son objectif ultime, bien au-delà de la seule Formule 1.

Actuellement engagé en Formule 2 avec Invicta Racing, le Paraguayen de 22 ans a déjà marqué les esprits en remportant la course sprint d’ouverture en Australie. En attendant la prochaine manche à Miami, théâtre des débuts de la F2 aux États-Unis, Dürksen continue d’élargir son horizon.

Il a récemment participé à des essais rookies en Formule E à Madrid avec Citroën, une première incursion dans l’univers électrique. Parallèlement, son intégration au programme de développement de Mercedes lui ouvre les portes des essais TPC (Testing of Previous Cars), où il découvrira prochainement une monoplace de Formule 1.

Interrogé sur ses perspectives, Dürksen assume pleinement une vision globale du sport automobile.

"Pour être honnête, je suis un pilote. J’aime piloter n’importe quelle voiture. Mon objectif dans la vie est de courir dans toutes les catégories."

Une philosophie rare, à une époque où les carrières sont souvent construites autour d’une discipline unique et où les jeunes pilotes visent à 99 % du temps la Formule 1. Mais pour lui, la diversité est une richesse.

"J’adore découvrir de nouvelles choses, de nouvelles équipes, de nouvelles voitures, de nouvelles façons de piloter et de nouveaux circuits. Je veux vivre l’expérience complète du sport automobile."

Cette ouverture s’accompagne d’un intérêt particulier pour l’évolution technologique, notamment avec l’arrivée prochaine de la génération Gen4 en Formule E.

"Il y a énormément d’opportunités, surtout avec la Gen4. D’après ce que j’ai entendu, ce sera une voiture incroyable, beaucoup plus rapide. Je pense que ce sera encore plus excitant."

Si la Formule 1 reste évidemment une priorité, Dürksen refuse de se fixer des limites. Son objectif est clair : explorer toutes les facettes du sport automobile avant de raccrocher le casque. Une ambition qui illustre une approche presque “à l’ancienne”, rappelant une époque où les pilotes naviguaient librement entre disciplines.

"Bien sûr, j’aimerais piloter en Formule 1, en Formule E et en IndyCar. Mais j’aimerais aussi courir en WEC, en GT, en rallye et aussi participer au Dakar !"