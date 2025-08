McLaren F1 : Un retour vers le sommet unique, sans superstar selon Stella

La saison 2025 s’annonce incroyable pour McLaren F1 et pourrait même rejoindre dans les mémoires celles de 1988 et 1989, avec la fameuse bataille Prost - Senna pour les titres mondiaux.

Dix victoires en 13 courses jusqu’à présent : tel est l’excellent bilan de l’équipe de Woking, alors qu’il reste le Grand Prix de Hongrie à disputer ce week-end avant la pause estivale.

Pour Andrea Stella, le directeur d’équipe, qui a déjà connu des saisons dominantes en Formule 1 avec Ferrari, c’est le retour à une position privilégiée. Qu’est-ce qui distingue cette domination de celles qu’il a vécues en rouge ?

"Il est toujours difficile de comparer les saisons. Ici, nous comparons les équipes, et même moi, j’occupais un poste très différent, donc mon champ de vision et ma perspective étaient très différents," confie l’Italien au Hungaroring.

"Mais si je devais retenir quelques caractéristiques du parcours actuel chez McLaren, je dirais que le rythme de progression que nous avons connu en quelques années est en soi assez unique, et peut-être même plus rapide que celui que nous avons connu chez Ferrari à l’époque où la compétition était très rude."

"Deuxièmement, il n’y a pas de superstars comme à l’époque de Ferrari (avec Todt, Schumacher, Byrne,...). C’est comme un véritable parcours d’équipe, et cela inclut même les pilotes. Voilà donc les deux principales caractéristiques du parcours actuel de McLaren."

A-t-il été surpris par le niveau de domination montré cette année ?

"Oui. J’ai été surpris par ce niveau de compétitivité. Lorsque nous avons discuté l’an dernier des efforts que nous souhaitions déployer pour améliorer la voiture 2024, nous voulions être très ambitieux. Nous voulions tenter de sortir de la situation de l’an dernier où l’on ne sait jamais qui va gagner, et nous avons pensé qu’il fallait aller un peu plus loin que le développement habituel."

"Comment y parvenir ? Nous avons adopté une approche très offensive en matière d’innovation. La MCL39 est une voiture très innovante. D’un point de vue technique, nous étions inquiets de savoir si certaines solutions étaient réellement en mesure d’être mises en œuvre. Mais lorsque nous avons examiné les temps au tour et les chiffres des simulations, nous avons pensé que ce ne serait pas suffisant. En début de saison, ce n’était effectivement pas suffisant."

"Un facteur est donc intervenu cette saison : la voiture a été réellement améliorée. Je pense que c’était plus visible par le passé, car nous proposions des améliorations ponctuelles, et elles étaient déjà très visibles. Mais en réalité, même si l’on considère les trois ou quatre dernières courses, de nombreuses nouvelles pièces ont été ajoutées."

"Si on additionne tout cela en une seule fois, on peut dire : ’Oh, McLaren a une grosse amélioration’. Je pense donc que cela a beaucoup contribué à créer cette tendance et à constater que lors des trois dernières courses, nous étions clairement très compétitifs."

Max Verstappen a déclaré que les performances de la McLaren dans les virages à vitesse moyenne étaient incroyables. À son avis, dans quelle mesure cela contribue-t-il à l’avantage de McLaren cette saison ?

"C’est une réponse facile, car elle se trouve simplement dans les données GPS. Si l’on compare la vitesse avec d’autres équipes, les données indiquent que McLaren peut générer la vitesse la plus élevée à mi-virage dans les virages à vitesse moyenne. Je pense donc que l’évaluation de Max est correcte."

"Nous avons encore des points faibles. Dans un virage à très grande vitesse comme Copse ou Pouhon, par exemple, nous ne sommes pas les plus rapides. De même, à très basse vitesse, nous ne sommes probablement pas les plus rapides. Mais la majorité des virages d’un championnat sont des virages à vitesse moyenne, et dans cette gamme, notre voiture est certainement, d’après les données disponibles, la meilleure."