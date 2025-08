McLaren F1 : Comme une loterie entre nos deux pilotes selon Brown

Après avoir savouré 10 victoires en 13 courses cette saison, Zak Brown, directeur général de McLaren, affirme que la lutte pour le titre entre ses pilotes, Oscar Piastri et Lando Norris, est comme une loterie à chaque week-end, pour ne pas dire à chaque jour d’un week-end de Formule 1.

Piastri compte 16 points d’avance sur Norris au championnat pilotes avant le Grand Prix de Hongrie de cette semaine, après sa victoire au dernier Grand Prix de Belgique.

L’écart de points entre les deux pilotes McLaren oscille depuis le début de l’année mais n’a jamais dépassé le cap de la valeur d’une victoire (25 points) puisqu’il est monté au maximum à 23 points depuis le début de la saison.

Alors Brown a bien du mal à prédire ce qui va pouvoir se passer au championnat pour la dernière partie de saison, qui comportera encore 10 courses après la Hongrie qui marquera le début de la pause estivale.

"Lando et Oscar sont tous les deux dans un mouchoir de poche, ils gagnent beaucoup et signent des doublés."

"Je pense qu’Oscar était un peu déçu de ses qualifications en Belgique. Lando était lui très content. Et le lendemain c’était le contraire, Lando était un peu déçu de ne pas avoir gagné Spa, mais cela est arrivé après deux victoires pour lui."

"Alors je pense que ce sera une loterie à chaque week-end, chaque jour même, entre eux, jusqu’à la fin."

"Oscar est une machine. Ce qui est impressionnant, c’est son agressivité, et pourtant, il ramène toujours la voiture à la ligne d’arrivée. C’est un sacré talent."

McLaren a clairement indiqué qu’elle souhaitait que la lutte pour le titre reste une lutte jusqu’au bout, sans favoriser l’un ou l’autre. Max Verstappen a perdu du terrain lors des trois dernières courses et est tombé à 81 points du leader du championnat, Piastri, mais Brown n’exclut pas encore le pilote Red Bull de la course.

"Je pense que c’est encore un peu trop tôt. Ça se présente bien, mais Max… il reste encore beaucoup de courses à disputer. Nous avons un bel écart, mais je ne dirais pas que nous y sommes."

"Nous pratiquons tous ce sport depuis trop longtemps. Commencer à se réjouir avant de marquer le but final est très dangereux."

"La Hongrie ne semble pas convenir à Red Bull mais il reste 10 autres courses. On a vu Ferrari nous prendre la pole simplement en exploitant mieux leur monoplace. Cela montre qu’un déclic est toujours possible."

"Et il y a le facteur Max. La course de Max au Brésil l’an dernier était légendaire. Elle m’a rappelé Ayrton Senna, surtout parce que c’était au Brésil. Max est un combattant acharné et sans pitié. Ce qu’il a accompli est très impressionnant, et il fait incontestablement partie des plus grands pilotes de tous les temps."