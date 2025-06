Norris ’assume’ ouvertement son ’erreur stupide’ et veut ’aller de l’avant’

Lando Norris ne veut pas passer sous silence l’erreur qu’il a commise au Canada, ni se chercher des excuses. Le pilote McLaren F1 veut passer à autre chose et retrouver de la performance pour signer de bons résultats et faire du GP du Canada un mauvais souvenir.

"Ce qui s’est passé est arrivé, je l’ai regretté sur le moment et je m’en suis excusé" a déclaré Norris à Sky Sports News. "Malheureusement, c’est aussi la course automobile. Je l’assume et je dois aller de l’avant."

"Je dois regarder la prochaine course et voir comment je peux faire un meilleur travail et ne pas faire ces erreurs stupides à certains moments. Il y a beaucoup de points positifs et je vais m’assurer de les regarder et de construire sur ce que j’ai, car une fois que j’aurai trouvé un bon rythme, je suis sûr que je serai très heureux."

Jenson Button pense que c’est le genre de moments qui doit forcément arriver dans une lutte entre équipiers, puisque lui et Lewis Hamilton s’étaient accrochés au même endroit en 2011 : "J’aime la lutte entre les équipes, car il s’agit de la lutte pour le championnat du monde. C’est bien qu’ils se donnent à fond."

"C’est un moment pour eux où ils doivent prendre le taureau par les cornes parce qu’on ne sait pas quand la prochaine occasion se présentera, ou si elle se présentera un jour, à cause du changement de règlement. Ils se battent tous les deux pour ce championnat du monde, mais cela arrive."

"Lewis et moi-même nous sommes percutés il y a 14 ans dans la même ligne droite ! Cela arrive. C’est le moment de voir si Lando est dans un bon état d’esprit et s’il sortira fort de l’autre côté. Je pense que c’est le cas en ce qui concerne la confiance en ses capacités et le fait de tout donner, donc je suis impatient de le voir avancer."

Selon Jacques Villeneuve, qui a jugé contre vents et marées qu’Oscar Piastri avait sa part de responsabilité, Norris va désormais avoir une meilleure vision de la lutte contre son équipier : "Norris sait maintenant ce que Piastri fera dans les courses. Il ne sera plus surpris."

"Il a été plus rapide. Il est généralement plus rapide en course. Il a juste besoin de comprendre les qualifications parce qu’il y a eu des hauts et des bas, mais il a toujours l’avantage de la vitesse. Il est derrière au classement, il est donc plus l’outsider et cela pourrait l’aider."