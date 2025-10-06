Norris admet avoir été agressif… mais pas contre Piastri !

Si Lando Norris a fini 3e de l’épreuve à Singapour, George Russell pense cependant que c’était la McLaren F1 qui était intrinsèquement la voiture la plus rapide ce dimanche.

Mais bien sûr la position en piste compte plus que le rythme pur à Singapour : ce dont Lando Norris a été victime.

« Probablement (qu’on avait la voiture la plus rapide), mais c’est probablement un peu trop tard dans le week-end pour le dire » regrettait Lando Norris après l’épreuve.

« Le rythme de course était simplement solide, comme toujours, mais nous n’étions tout simplement pas assez bons. »

On sent que Lando Norris n’a toujours pas digéré sa 5e place en Q3…

« Nous devons encore comprendre... Nous comprenons pourquoi, mais si nous devions refaire les qualifications, que ferions-nous vraiment de différent ? Nous n’avons peut-être pas l’image la plus claire, et c’est la seule raison pour laquelle nous n’avons pas pu gagner. »

« Mais le rythme en piste... Cela n’a pas d’importance – je ne pouvais pas dépasser Max. Il n’a commis aucune erreur et il est trop difficile de suivre ici. C’est donc un peu dommage, mais j’ai fait ce que j’ai pu. »

« Et même si je me sentais bien avec la voiture. C’est juste trop difficile de suivre et trop difficile de dépasser. »

Lando Norris avait aussi potentiellement une voiture abîmée suite au contact du premier tour (aileron avant abîmé)… sans conséquence sur son rythme de course ?

« Aucune idée. Mais pas beaucoup. Je ne l’ai même pas senti sur le moment. »

Un moment très chaud avec son coéquipier…

Lando Norris peut tout de même s’estimer satisfait puisque parti 5e, il a terminé 3e.

Tout s’est joué pour lui au départ : il est allé dépasser de manière audacieuse (agressive, dira Oscar Piastri) Andrea Kimi Antonelli comme surtout Oscar Piastri, qu’il a failli envoyer dans le mur !

Peut-il se souvenir de ces dix premières secondes de la course ?

« Je ne m’en souviens pas, pour être honnête. Le départ était bon. Le côté droit de la grille était bon. Ce fut aussi un bon envol, donc j’ai pu traverser et me mettre en bonne position pour ne pas être bloqué à la sortie du virage 1 et à l’entrée du virage 2. »

Oscar Piastri s’est publiquement plaint à la radio de la manœuvre de Lando Norris… ce dernier assume-t-il avoir pris trop de risques ?

« J’avais juste un gros avantage à l’intérieur sur Oscar. C’était très serré, vous savez, si glissant car c’était encore humide par endroits et en train de sécher. J’ai légèrement touché l’arrière de la voiture de Max, et cela m’a juste provoqué une petite correction, mais c’est tout. Donc, oui, c’est bien d’avoir gagné deux positions. Si je ne les avais pas gagnées là, je ne les aurais probablement jamais eues, simplement parce que, comme on l’a vu, il était trop difficile de dépasser. L’agressivité et l’anticipation ont donc payé. »

Lando Norris parle d’agressivité : reconnaît-il donc que Oscar Piastri a raison dans ses accusations ?

« Eh bien, j’ai touché Max, donc ce n’était pas agressif envers mon coéquipier. »

Si Lando Norris a donc eu une touchette avec Piastri, ce n’était qu’à cause du contact avec la Red Bull de Max Verstappen ?

« Oui. »

Mais tout de même vu la dangerosité de la manœuvre, Lando Norris a-t-il craint que McLaren F1 lui demande de rendre sa position à Oscar Piastri ? Ce que ce dernier a suggéré à la radio…

« Je n’ai pas tout revu. Je regarderai peut-être et je me dirai qu’il y a autre chose que j’aurais pu faire ou mieux faire. N’importe qui sur la grille aurait fait exactement la même chose que moi. »

« Donc, si l’on me reproche de simplement m’être infiltré à l’intérieur et d’avoir placé ma voiture dans un grand espace, alors, oui… on ne devrait pas être en Formule 1. Donc, il n’y a rien de mal dans ce que j’ai fait. »

« Bien sûr, j’ai un peu mal jugé à quel point j’étais proche de Max, mais c’est la course. Rien d’autre ne s’est passé, et je suis sûr que j’aurais quand même fini devant Oscar de toute façon parce que j’étais à l’intérieur et il aurait eu le côté sale de la piste à l’extérieur. »

« Je dois donc revoir cela, bien sûr. Je dois examiner les choses et voir si j’aurais pu mieux faire. La dernière chose que je veux, c’est avoir un contact avec mon coéquipier, surtout parce que tout ce que j’obtiens, ce sont des questions de votre part. Donc, vous savez, c’est moi qui ne peux rien me permettre par rapport à lui. »

« Je me mettrais tout autant en danger si ce genre de chose se produisait. Je verrai ce que je peux faire la prochaine fois. Mais la FIA a manifestement estimé que c’était correct, et l’équipe aussi. Donc, voilà. »

Vu que McLaren F1 a verrouillé le titre constructeurs, peut-on s’attendre à ce que l’intensité de la bataille augmente entre les deux pilotes McLaren F1 ? La tension semble en effet monter…

« Ça restera simplement pareil, c’est-à-dire que nous sommes libres de nous battre. Donc, oui, rien ne changera car nous sommes libres de nous battre et nous l’avons été toute la saison. »

Un 10e titre de l’histoire pour McLaren F1

McLaren F1 a donc fêté dans une ambiance étrange son titre constructeurs… mais cela ne doit rien enlever à la performance géniale de l’équipe, qui n’avait plus remporté deux titres d’affilée depuis l’ère Prost/Senna !

Alors que McLaren F1 était en toute fin de grille début 2023, Lando Norris savoure le chemin accompli !

« Un de plus, c’est juste une excellente chose. Un autre titre Constructeurs procure la même sensation que le premier, car obtenir le premier était déjà un exploit si l’on regarde où nous étions il y a seulement trois ans. »

« Nous avons dépassé toutes les équipes en termes de développement. Nous les avons surpassées de loin. Et à une époque où c’est presque plus difficile que jamais – avec plus de restrictions, moins de temps de soufflerie, toutes ces choses différentes, le plafond budgétaire – cela a probablement joué en notre faveur par rapport au budget que les autres équipes pouvaient avoir. »

« Mais, oui, à une époque où il devrait être plus difficile que jamais de dominer, c’est exactement ce que l’équipe a fait et nous a donné, de loin, la meilleure voiture de la grille. C’est toujours une chose très agréable à dire. Chaque pilote qui peut dire cela, ça met toujours le sourire aux lèvres. »

« Nous avons aussi très bien réussi en tant qu’équipe au niveau des pilotes, entre Oscar et moi-même, en nous poussant mutuellement et en étant performants chaque week-end. On ne voit pas ça dans les autres équipes. Nous en sommes aussi très fiers en tant que pilotes. »

« Mais pour moi, je suis avec McLaren depuis mes débuts. C’était une époque et un endroit très différents de là où nous sommes. Ce parcours rend donc cela plus spécial – connaître les bas, car c’était beaucoup le cas à l’époque – voir la progression que nous avons eue, voir le travail d’équipe, les changements, la différence d’atmosphère, et le leadership de Zak et Andrea en particulier, a tout changé et a fait de nous la meilleure équipe du monde. C’est quelque chose que peu de gens peuvent dire » conclut Lando Norris.