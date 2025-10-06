Wolff salue ’la formule gagnante’ de Mercedes F1 à Singapour

Mercedes F1 a remporté sa deuxième course de la saison à Singapour, grâce à un George Russell au sommet de son art sur le tracé de Marina Bay. Une performance qui fait suite à la pole position signée la veille, et qui n’a pas manqué d’impressionner ses dirigeants.

Toto Wolff, directeur et PDG de l’équipe, salue la performance du pilote avec qui il est encore en négociations en vue d’un contrat pour 2026. Il en profite pour saluer un partenaire technique de l’équipe et féliciter ses clients, McLaren, pour le titre constructeurs.

"George a réalisé une course incroyable. Il a contrôlé la course du début à la fin pour remporter une victoire éclatante. Son rythme et celui de la voiture étaient surprenants, mais solides, et c’était la formule gagnante" a déclaré l’Autrichien.

"C’était également formidable de voir Petronas représenter notre équipe sur le podium, avec Tengku Muhammad Taufik qui a reçu le trophée. C’est un excellent partenaire, et c’est une grande satisfaction de gagner sur la course la plus proche du calendrier de la Malaisie."

"La course de Kimi a été compromise par la perte de deux places au départ, mais il avait un bon rythme et a remonté la pente avec acharnement. Son dépassement sur Leclerc au virage 16 a été incroyable ; il a surpris tout le monde et a permis à nos deux voitures de terminer devant Ferrari, ce qui est important pour la deuxième place du championnat des constructeurs."

"Félicitations à McLaren pour son titre de champion des constructeurs. C’est la meilleure équipe cette année, donc c’est amplement mérité. Félicitations également à nos collègues de Mercedes AMG High Performance Powertrains, qui ont remporté un 10e titre constructeurs avec des moteurs Mercedes en 12 ans."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de l’équipe de Brackley, a salué la performance de Russell, expliquant qu’il y avait des doutes autour des longs relais : "Excellent résultat pour l’équipe et félicitations à George pour cette nouvelle victoire. Nous ne savions pas vraiment à quoi nous attendre en termes de rythme avant la course."

"Nous manquions de données fiables sur les longs relais, mais c’était vraiment encourageant de voir George creuser un écart conséquent dès le premier relais et maintenir les pneus dans une fenêtre de température acceptable."

"Kimi a perdu quelques places au départ : une lors de l’envol initial, puis une autre dans les premiers virages où il manquait d’adhérence à l’intérieur. Il a cependant réalisé une course impressionnante pour terminer devant les deux Ferrari et a affiché un bon rythme une fois à l’air libre."

Mercedes a fait le break face à Ferrari au championnat, mais l’ingénieur reste prudent : "C’était agréable de se battre à nouveau aux avant-postes, mais il nous reste beaucoup de travail si nous voulons conserver la deuxième place du championnat."

"La lutte sera rude avec Ferrari et Red Bull, mais nous allons tout donner jusqu’au drapeau à damier à Abu Dhabi. Enfin, félicitations à McLaren pour son titre de Champion des constructeurs et aux groupes motopropulseurs de Mercedes AMG qui ont contribué à leur succès."