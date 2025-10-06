Red Bull ’débloque de la performance’ mais ne pense pas à un titre de Verstappen

Red Bull a signé un quatrième podium consécutif avec la deuxième place de Max Verstappen au Grand Prix de Singapour, confirmant les progrès et le retour en forme de l’équipe de Milton Keynes sur un tracé de Marina Bay qui ne semblait pas convenir aux caractéristiques de la RB21.

Le team principal de l’équipe, Laurent Mekies, a débriefé une course positive pour le quadruple champion du monde, mais a d’abord commencé son analyse par un message de félicitations pour les champions du monde 2025.

"Tout d’abord, félicitations à McLaren pour son titre des constructeurs. Nous savons combien il est difficile de remporter un championnat, alors félicitations à tous" a déclaré le Français.

"De notre côté, Max a réalisé une très bonne course et a été suffisamment rapide pour rester au contact de George et contenir les McLaren. Nous avons tout fait pour gagner la course, nous sommes partis en pneus tendres pour tenter de mettre toutes les chances de notre côté au départ, dans des conditions difficiles."

"On a été agressifs sur la stratégie en partant en tendres car on pensait que c’était le seul moyen de tenter quelque chose contre George au départ. C’était une décision et un risque que nous avons choisi de prendre ensemble."

"Après cela, il n’y avait plus grand-chose à faire. La course était très difficile et, après un arrêt au stand assez tôt, Max a fait un travail incroyable pour se défendre face à McLaren et conserver la deuxième place."

"C’est une bonne chose de se battre aux avant-postes, cela témoigne de tout le travail acharné qui a été et qui continue d’être effectué à Milton Keynes et en piste. Cette amélioration des performances sur un circuit comme celui-ci nous donne confiance pour mieux nous battre sur d’autres circuits et c’est un bon indicateur de nos progrès."

Mekies déplore une journée plus compliquée pour Yuki Tsunoda, qui termine hors des points : "Yuki a eu une journée difficile, vraiment. Il a souffert au premier tour et a perdu du terrain, mais à partir de là, il a fait du très bon travail, a travaillé dur pour revenir au classement et a failli marquer des points."

"Honnêtement, vendredi, j’étais personnellement satisfait de son travail. Ce n’était pas spectaculaire au premier abord, mais après chaque tour, je pense que c’était au bon niveau vendredi. Samedi, c’était médiocre mais il travaille incroyablement dur et nous allons continuer à travailler avec lui pour progresser ensemble. Nous devons comprendre ce qui a fait dérailler les choses."

Verstappen a grappillé quelques points face aux pilotes McLaren mais pointe encore à 63 points d’Oscar Piastri et à 41 points de Lando Norris. Mekies ne pense pas encore au titre : "On prend les choses course après course, c’est la réalité, on a débloqué de la performance, on a eu Zandvoort, Monza, Bakou, ici, des circuits très différents et on va aller à Austin."

"On repart à zéro, on apprend et on essaie de mettre bout à bout tout ce qu’on a appris ces derniers mois. Et l’on regarde ça, plus qu’on regarde les points au championnat. Et si ça nous permet de nous battre pour les premières positions, ça veut dire que le travail a été bien fait."