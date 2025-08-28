Météo F1 - GP des Pays-Bas : Beaucoup de pluie attendue à Zandvoort

La Formule 1 relance sa saison ce week-end pour le Grand Prix des Pays-Bas, la première des dix dernières manches de la seconde moitié de la saison.

Et pour accueillir les pilotes à Zandvoort, dès demain pour la journée médias, il devrait y avoir encore une fois de nombreuses averses, lors des trois jours de roulage prévus.

En 2023, Zandvoort avait déjà accueilli une course mémorable sous la pluie, journée au cours de laquelle Max Verstappen avait su gérer les conditions changeantes pour s’imposer devant son public. Une météo mitigée avait également affecté l’épreuve de 2024 vendredi et samedi.

En l’état actuel des choses, des averses pourraient à nouveau être au programme avec des épisodes de pluie actuellement prévus pendant les trois jours de course. Les probabilités atteignent ou dépassent les 80% chaque jour. Sans oublier le vent !

VENDREDI 29 AOÛT – EL1 ET EL2

Conditions : Sous l’influence d’une zone dépressionnaire, temps maussade, couvert avec parfois de la pluie. 5 à 15 mm attendus.

EL1 : 18 °C // EL2 : 19-20 °C

Température maximale prévue : 20 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Probabilité de pluie : > 80 %

SAMEDI 30 AOÛT – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Un autre front météorologique devrait traverser la région. Ciel toujours nuageux et parfois pluvieux. 5 à 15 mm de pluie attendus. Vent soutenu de sud.

EL3 : 16 °C // Q : 18 °C

Température maximale prévue : 18 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Probabilité de pluie : > 80 %

DIMANCHE 31 AOÛT – COURSE

Conditions : Fort risque d’averses, toujours sous l’influence de la dépression. Vent modéré de sud-ouest.

Départ : 19 °C

Température maximale prévue : 19 °C

Température minimale prévue : 15 °C

Probabilité de pluie : 80 %