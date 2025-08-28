Cadillac F1 pourrait manquer les premiers essais privés 2026

Pour l’équipe Cadillac F1, il y a évidemment énormément de travail à accomplir d’ici ses débuts lors de la saison 2026, avec une première monoplace à préparer à temps pour les essais privés qui auront lieu dès la fin janvier l’année prochaine.

Mais Dan Towriss, le PDG de l’équipe, révèle que Cadillac pourrait devoir "lancer une F1 non aboutie pour la première séance à Barcelone, voire même la manquer afin d’arriver avec une monoplace bien plus aboutie pour les essais qui suivront" en février dans le désert de Sakhir.

Trois séances sont prévues en 2026 : le premier essai sera privé (sans public et sans médias) et se déroulera sur le Circuit de Barcelone du 26 au 30 janvier (les équipes ne pourront tourner que 3 jours au choix parmi les 5), tandis que le deuxième se tiendra sur le Circuit de Bahreïn du 11 au 13 février. Le Circuit de Bahreïn accueillera également le troisième essai du 18 au 20 février, avant le début de la saison en Australie du 6 au 8 mars (plus de détails ici sur les essais hivernaux F1 de 2026).

Ce qui semble plus encourageant, c’est le projet moteur à plus long terme, l’unité de puissance faite maison étant prévue pour prendre le relais du moteur Ferrari en 2029.

Le président de General Motors, Mark Reuss nous a confirmé que "le projet était en bonne voie".

"Les moteurs testés sur le banc d’essai commencent déjà à être des unités plus grandes et plus complètes."

Towriss est allé plus loin et s’est montré assez optimiste quant à la bonne santé globale du projet.

"Le développement du moteur, dirigé par Russ O’Blenes, est en réalité plus en avance sur le calendrier qu’on ne le pense."

Il est rare qu’un constructeur se réjouisse des progrès réalisés dans le domaine des moteurs. Dans le meilleur des cas, GM travaille véritablement bien, mais dans le pire des cas, il sous-estime l’ampleur des efforts à fournir ou n’atteint pas les bons objectifs initiaux.

Quel que soit le résultat, Towriss souligne la rapidité avec laquelle cette vaste entreprise a été lancée et se dit "extrêmement satisfait des progrès et de la trajectoire suivie".

"Et il ne faut pas oublier que nous verrons ces moteurs en piste pendant trois ans avant l’arrivée du nôtre. Nous saurons donc quel objectif final nous devrons atteindre quand nous aurons notre moteur en 2029 pour être compétitif."