Mercedes rattrapée par McLaren F1 : Allison reconnait des semaines tendues à venir

Mercedes F1 traverse une période inhabituelle en 2026. Après avoir longtemps occupé le sommet de la hiérarchie, l’écurie allemande voit désormais McLaren revenir très fort, notamment avec une deuxième victoire de suite de Lando Norris, à Zandvoort. Alors que Toto Wolff a évoqué des contraintes budgétaires limitant les possibilités de développement, Mercedes assure pourtant qu’une évolution majeure est toujours en préparation. L’équipe mise sur sa stratégie de développement très particulière pour reprendre l’avantage dans les prochaines semaines.

La deuxième victoire de Norris cette saison, acquise aux Pays-Bas, a confirmé la progression récente de McLaren et relancé les interrogations autour de la capacité de Mercedes à répondre. L’équipe de Brackley n’a plus introduit de grande évolution depuis le Grand Prix du Canada, disputé en mai, tandis que plusieurs de ses rivales ont continué à faire évoluer leurs monoplaces.

Interrogé sur la nécessité d’accélérer le développement de la Mercedes après la victoire de Norris à Zandvoort, Toto Wolff avait répondu de manière assez directe : "Nous n’avons pas l’argent pour mettre des développements sur la voiture."

Cette déclaration faisait toutefois référence à l’absence de marge de manœuvre permettant à Mercedes d’ajouter des évolutions supplémentaires à son programme initial. L’équipe avait en effet choisi dès le début de la saison de répartir soigneusement l’introduction de ses nouvelles pièces, contrairement à plusieurs concurrents ayant multiplié les évolutions en cours de saison.

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de Mercedes, a aujourd’hui confirmé que l’écurie n’était pas pour autant dépourvue de nouvelles pièces.

"C’est évidemment en train de devenir très serré maintenant en termes de performances," a-t-il expliqué. "Nous attendons toujours que notre grosse évolution arrive, et elle va nous aider. Mais en attendant, ça va être un peu une bataille."

Le calendrier précis de cette évolution n’a pas été dévoilé. L’évolution devrait plutôt apparaître au Grand Prix de Malaisie si l’on en croit les indices lâchés par Wolff. Une arrivée à Monza paraissait déjà peu probable, le circuit italien étant particulièrement exigeant en matière de vitesse de pointe et de faible appui. Mercedes a par ailleurs choisi d’y introduire une nouvelle unité de puissance pour Kimi Antonelli, leader du championnat, ce qui le contraindra à s’élancer depuis le fond de la grille.

Mercedes a-t-elle tout misé sur le début de saison ?

La stratégie adoptée par Mercedes intrigue d’autant plus que les chiffres officiels de la FIA montrent une différence importante avec ses principaux concurrents.

En termes de nombre de composants déclarés comme nouveaux en 2026, Ferrari en compte actuellement 40, contre 38 pour Red Bull et McLaren. Mercedes n’en a introduit que 24.

Ces chiffres doivent toutefois être interprétés avec prudence. Certes, toutes les pièces ne représentent évidemment pas le même investissement. Mais la situation reste paradoxale : comment Mercedes peut-elle être limitée financièrement alors qu’elle a apporté autant de nouvelles pièces en moins que ses rivales ?

Une partie de la réponse se trouve dans la stratégie adoptée avant même le début de la saison. James Allison, directeur technique de Mercedes, a confirmé que l’équipe avait fait un choix radical concernant le développement de sa monoplace.

L’écurie a volontairement investi très lourdement avant la première course afin de profiter au maximum de la pente de développement particulièrement importante offerte par les règles techniques de 2026.

"Nous avons pris une décision en interne, sur le plan aérodynamique et concernant la carrosserie de la voiture, de la laisser en développement pendant l’hiver le plus longtemps que nous ne l’avions jamais fait auparavant," a expliqué Allison.

"Nous allions suivre un plan qui n’avait absolument aucune marge de sécurité. Grâce à ce plan, nous avons intégré dans la première voiture, pour la première course, autant de cette pente de développement très, très forte que je pense qu’il était humainement possible d’y mettre. Et nous avons vidé toute notre énergie pour y parvenir."

Voilà qui explique donc les propos de Wolff : c’est bien une très grosse dépense qui a été faite en début d’année, avant même la mise en piste de la W17, en faisant tourner la CFD et la soufflerie à plein régime par rapport au quota autorisé.

Allison estime que certaines autres équipes ont fait le choix inverse, conservant davantage de ressources pour développer leur voiture au fil de la saison. Les deux stratégies se retrouvent ainsi temporairement décalées.

Cette approche comporte évidemment des risques. Mercedes peut dominer lorsque son développement initial lui donne un avantage, puis voir ses concurrents revenir progressivement grâce à leurs évolutions.

Allison en est parfaitement conscient.

"Notre stratégie consiste simplement à essayer de garder le nez devant et à nous assurer que le prochain gain de performance que nous apporterons rétablira le statu quo précédent, c’est-à-dire la performance que nous avions apportée au début de la saison," a-t-il expliqué.

"Nous devons simplement traverser ces moments effrayants où les autres apportent leurs nouvelles pièces sophistiquées."

La bonne nouvelle pour Mercedes est que le potentiel de développement reste considérable. Allison estime que les gains obtenus en soufflerie atteignent actuellement environ deux dixièmes de seconde pour chaque mois de travail.

Si Mercedes n’a effectivement introduit aucune évolution majeure depuis le Grand Prix du Canada, l’écurie pourrait donc théoriquement disposer d’un potentiel de développement accumulé de l’ordre de six dixièmes de seconde.

Un tel gain serait évidemment suffisamment important pour permettre à Mercedes de reprendre une avance nette sur McLaren et Ferrari, dont les dernières évolutions ont permis de réduire l’écart, voire de rejoindre la référence.

Reste à savoir quand Mercedes F1 choisira de libérer cette performance...