Rosberg défend les consignes de Mercedes et alerte sur McLaren

Mercedes a fait un choix stratégique particulièrement délicat au Grand Prix des Pays-Bas, en demandant à George Russell de laisser passer Andrea Kimi Antonelli alors que les deux pilotes se disputent le championnat. Une décision qui a peut-être coûté six points de retard en moins au championnat pour le Britannique, s’il avait pu rester deuxième mais que Nico Rosberg juge parfaitement justifiée au regard de la menace représentée par les Ferrari. Le champion du monde 2016 estime toutefois que l’inquiétude principale de Mercedes pourrait désormais venir de McLaren.

Russell occupait la deuxième position à Zandvoort lorsque Mercedes a décidé de faire passer Antonelli devant lui. L’Italien avait bénéficié d’un arrêt gratuit sous voiture de sécurité virtuelle afin de tenter de revenir sur Lando Norris, alors leader de la course.

Une fois revenu dans les roues de son équipier, Antonelli s’est rapidement retrouvé plus rapide que Russell. Mercedes a donc demandé au Britannique de s’effacer, notamment parce que les dépassements sont particulièrement difficiles sur le tracé néerlandais.

Russell a d’abord exprimé ses réserves à la radio, conscient que les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc disposaient de pneus beaucoup plus frais et pouvaient profiter de la situation. Il a néanmoins respecté la consigne avant de parvenir à conserver la troisième place face aux deux pilotes de la Scuderia.

Cette décision a été jugée sévère par certains puisqu’elle a permis à Antonelli de récupérer trois points supplémentaires sur Russell au championnat alors que Russell aurait pu réduire son écart de 6 points ! L’Italien compte désormais 59 points d’avance sur son équipier.

Pour Nico Rosberg, cette conséquence individuelle ne devait cependant pas prendre le dessus sur l’intérêt collectif de Mercedes.

"L’équipe est sous pression et les deux pilotes doivent travailler pour l’équipe. À mon époque aussi, j’ai dû laisser Lewis passer une fois à Monaco, alors que nous nous battions pourtant tous les deux pour le championnat," a rappelé le champion du monde 2016.

Selon Rosberg, la situation de Zandvoort était comparable, puisque Mercedes risquait de perdre bien davantage que la deuxième place si Russell et Antonelli se retrouvaient à lutter entre eux.

"Ici, c’est la même situation : le résultat de l’équipe était menacé par les deux Ferrari derrière, donc il fallait appliquer les consignes d’équipe et les pilotes devaient les respecter. Je pense que c’était fair-play. George a fait un travail fantastique pour conserver cette troisième place."

Le raisonnement de Mercedes reposait notamment sur l’incertitude entourant le rythme de Russell en fin de course. Avec ses pneus plus anciens, le Britannique risquait de devenir une cible facile pour les Ferrari, ce qui aurait potentiellement placé Antonelli lui aussi en difficulté s’il était resté derrière son équipier.

"À ce moment-là, on s’attendait à ce que George souffre vraiment en termes de rythme et que les Ferrari menacent donc non seulement sa position, mais aussi celle de Kimi si Kimi restait bloqué derrière George," a expliqué Rosberg.

"Cela mettait donc vraiment les deux positions en danger en même temps. C’est un choix difficile, c’est vraiment une décision horrible à prendre. Je n’aurais pas voulu être à leur place. Et si j’avais été à la place de George, cela m’aurait fait énormément de mal. Cela aurait été désastreux," a-t-il reconnu.

"Mais c’est malgré tout compréhensible, parce que je connais très précisément les règles de l’équipe," a ajouté l’ancien pilote Mercedes.

Russell lui-même a finalement reconnu après l’arrivée que son équipe avait pris la bonne décision, malgré la perte de points au championnat.

"Kimi était de toute façon devant moi, donc il méritait de terminer devant. Bien sûr, quand vous êtes en course, vous voulez vous battre pour chaque position," a déclaré le Britannique.

Toto Wolff a lui aussi défendu la décision de son équipe. Le directeur de Mercedes a notamment insisté sur le fait que l’arrêt d’Antonelli avait été rendu possible par la situation de course et qu’il était donc logique de privilégier le résultat collectif.

"Nous avons eu un arrêt gratuit avec Kimi et George a été incroyablement fort à la fin pour se battre et résister aux Ferrari, qui avaient une voiture bien plus rapide. C’était vraiment, vraiment exceptionnel," a expliqué Wolff.

"La décision semble difficile de l’extérieur, mais pas de l’intérieur. C’est une situation dont nous avons très souvent discuté et nous ne voulons pas perdre du temps à nous battre quand un concurrent arrive derrière et nous souffle dans le cou."

"Comme je l’ai dit, cela aurait été exactement la même chose dans l’autre sens. Peu importe qui est devant au championnat ou non, il s’agit simplement de protéger les meilleures positions possibles."

McLaren devient la nouvelle menace

Si Rosberg approuve donc la gestion de Mercedes, il estime que l’équipe doit désormais regarder avec davantage d’inquiétude du côté de McLaren. La victoire de Lando Norris à Zandvoort a confirmé la progression spectaculaire de la MCL40, notamment dans la gestion des pneus durs.

Le contraste avec Russell a particulièrement marqué l’ancien pilote allemand.

"Le rythme de Lando avec ces pneus durs, il était sept ou huit dixièmes plus rapide par tour que George dans une situation similaire. Lando volait absolument sur la piste. C’était une vitesse incroyable," a-t-il observé.

"Mercedes va maintenant être inquiète de ce rythme de McLaren. Parce que c’est désormais l’équipe à battre, et elle a également développé sa voiture plus rapidement que n’importe qui d’autre."

"Les évolutions ne seront pas là avant octobre pour Mercedes si mes sources sont bonnes (Sepang, ndlr). Cela pourrait être une fin de saison vraiment difficile pour Mercedes, surtout si les pièces n’apportent pas un gros gain."