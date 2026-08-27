Imola se prépare pour une finale de la F1, la Chine en ouverture de 2027

La Formule 1 commence à finaliser ses scénarios de secours face aux incertitudes persistantes au Moyen-Orient, autant pour la fin d’année que pour le début de la prochaine. Alors que le Qatar et Abu Dhabi doivent toujours accueillir les deux dernières manches de la saison 2026, Imola apparaît désormais comme la solution de repli européenne la plus crédible en cas d’impossibilité d’organiser l’une de ces épreuves. Et les préparatifs italiens semblent déjà avoir dépassé le stade de la simple hypothèse. Quant à 2027, un début de saison en Chine est envisagé.

L’Automobile Club d’Italie travaille ainsi avec les autorités gouvernementales et sportives afin de pouvoir réactiver rapidement le circuit d’Imola si la situation l’exige. Son président, Geronimo La Russa, a confirmé publiquement que des préparatifs étaient en cours.

"Compte tenu de la situation internationale compliquée au Moyen-Orient, nous travaillons avec les institutions gouvernementales et sportives pour être prêts à accueillir un deuxième Grand Prix de Formule 1 dans notre pays, dès quelques mois à présent, au cours du championnat actuel."

Pour La Russa, le choix du circuit d’Émilie-Romagne s’impose naturellement.

"Imola est la solution idéale."

La perspective d’un retour de la F1 à Imola ne relèverait donc plus uniquement d’un scénario théorique. Certaines équipes auraient déjà commencé à réserver des hôtels dans la région pour la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre.

Une telle période placerait l’éventuel rendez-vous italien très tard dans la saison, alors que le calendrier actuel prévoit toujours le Qatar puis Abu Dhabi pour conclure l’exercice 2026. La situation géopolitique dans le Golfe pousse néanmoins la F1 à anticiper un éventuel maintien voire une dégradation des mauvaises conditions actuelles ne permettant pas la tenue de ces deux Grands Prix.

Dans le paddock, les équipes souhaitent désormais surtout obtenir de la visibilité. Le directeur de Haas, Ayao Komatsu, estime qu’une décision rapide permettrait à tout le monde de mieux se préparer.

"Bien sûr, il aurait été préférable de prendre une décision plus tôt, mais je comprends que ce soit difficile," a-t-il déclaré.

"Plus une décision sera prise rapidement, mieux ce sera."

Du côté de Williams, James Vowles se montre également favorable à l’idée d’un retour sur le circuit italien, même s’il rappelle qu’aucune décision n’a encore été prise. Une éventuelle course à Imola à cette période de l’année pourrait toutefois réserver des conditions météorologiques particulières.

"Si c’était Imola et, pour être clair, ce n’est ni confirmé ni infirmé, la météo serait intéressante et mouvementée. Ce serait quand même agréable de revenir à une course européenne pour terminer."

Imola avait accueilli le Grand Prix d’Émilie-Romagne jusqu’en 2025 (photo du départ ci-dessus), avant de disparaître du calendrier 2026. Le circuit italien dispose donc d’une expérience récente de l’organisation d’un week-end de F1, ce qui renforcerait son intérêt comme solution de remplacement.

Un impact possible sur le calendrier 2027

L’incertitude ne concerne toutefois pas uniquement la fin de la saison actuelle. Les difficultés persistantes au Moyen-Orient pourraient également avoir des conséquences sur le calendrier 2027.

Le projet privilégié par la F1 reste pour l’instant une ouverture de la saison à Bahreïn le 14 mars, suivie du Grand Prix d’Arabie saoudite une semaine plus tard. Mais un calendrier alternatif serait déjà étudié dans l’hypothèse où les deux épreuves du Golfe ne pourraient toujours pas être organisées dans de bonnes conditions.

Dans ce scénario, la Chine deviendrait la manche d’ouverture de la saison, avant le Japon puis l’Australie. Melbourne ne pourrait en effet pas facilement être avancé au calendrier, des travaux de reconstruction de la voie des stands étant prévus à l’Albert Park.

Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite pourraient alors être déplacés plus tard dans l’année, lorsque les conditions seraient jugées plus favorables.

L’objectif de Stefano Domenicali reste inchangé : maintenir un championnat de 24 Grands Prix en 2027. La F1 travaille donc déjà sur plusieurs configurations afin de préserver cette ambition, tandis qu’Imola se tient prête à intervenir en urgence pour sauver la fin de saison.