Mercedes F1 envisage de mettre ses évolutions de côté à Singapour

Mercedes F1 pourrait prendre une décision radicale seulement quelques jours après avoir introduit à Sepang son plus important package aérodynamique depuis plusieurs mois. Alors que les nouvelles pièces devaient théoriquement permettre à la W17 de gagner environ trois dixièmes au tour, l’équipe estime désormais qu’elles pourraient au contraire avoir fait reculer la monoplace. Toto Wolff n’exclut donc plus un retour à l’ancienne spécification dès Singapour, où une comparaison directe pourrait être organisée lors des Essais Libres. Une inquiétude technique qui s’ajoute à l’abandon de George Russell et à ses espoirs de titre désormais très fortement compromis.

Mercedes était arrivée en Malaisie avec de grandes attentes autour de ses nouvelles pièces. Mais les premiers signaux envoyés par la W17 ont rapidement soulevé des interrogations.

Au lieu du gain attendu d’environ trois dixièmes, l’équipe a rencontré davantage de difficultés en qualifications, avec notamment un niveau de traînée et un équilibre qui ne correspondaient pas aux prévisions.

Au terme du week-end, Mercedes n’est désormais même plus certaine de conserver cette configuration.

Interrogé sur la possibilité de revenir à l’ancienne spécification, Wolff a confirmé que cette option était véritablement envisagée, avant d’en plaisanter.

"Ce n’est pas exclu. Maintenant, nous devons voir si nous pouvons retrouver les anciennes pièces quelque part dans le camion et les remettre sur la voiture."

Mercedes ne devrait toutefois pas prendre sa décision uniquement sur les impressions laissées par Sepang. L’équipe veut comprendre précisément pourquoi les nouvelles pièces n’ont pas apporté les gains attendus et déterminer si le problème vient réellement du package ou de son exploitation sur le circuit malaisien.

Deuxième derrière Max Verstappen dimanche, Kimi Antonelli reconnaît lui-même vouloir obtenir une réponse le plus rapidement possible.

Le leader du championnat évoque même la possibilité de transformer les essais libres à Singapour en séance comparative entre les deux spécifications.

"C’est une réponse que j’aimerais moi-même avoir le plus rapidement possible. Nous verrons s’il est possible de le faire à Singapour. C’est un week-end Sprint donc cela complique les choses. Mais si c’est possible, nous le ferons peut-être en Libres."

L’enjeu est important pour Mercedes. L’évolution introduite à Sepang était censée constituer un progrès significatif, mais le comportement de la W17 pendant le week-end a donné l’impression inverse.

Wolff estime donc indispensable d’étudier minutieusement les informations recueillies avant de décider de la direction à prendre.

"Nous devons maintenant nous plonger profondément dans les données. Il semble que nous ayons fait un pas en arrière. Nous devons analyser cela."

Russell en dehors des clous pour l’ADUO ?

Les inquiétudes techniques autour de l’évolution n’ont pas constitué le seul problème du week-end de Mercedes et pourraient poser un problème pour l’ADUO de Mercedes qui doit arriver.

Russell occupait la troisième position dans les derniers tours et semblait en mesure d’accompagner Antonelli sur le podium lorsque son groupe propulseur a subi une défaillance. Le Britannique a été contraint à l’abandon, provoquant immédiatement les excuses de Wolff à la radio pour ce qu’il a qualifié de "fiasco".

Pour Russell, ce nouvel abandon est particulièrement difficile à encaisser compte tenu de ses conséquences au championnat.

"Il faut presque en rire. Je suis au-delà de la déception."

L’abandon de Russell aura des conséquences majeures sur la suite de sa saison notamment en ce qui concerne le moteur évolué qui doit arriver.

"Il a signalé par radio, alors qu’il roulait derrière la voiture de sécurité, que le moteur commençait à faire un bruit inhabituel," a déclaré Bradley Lord, directeur adjoint de l’écurie Mercedes.

"Nous avons alors constaté un dysfonctionnement des capteurs ; il était évident que nous devions arrêter la voiture, car nous venions de subir une panne. Nous devons encore comprendre les conséquences pour son stock de moteurs, car il ne dispose pas d’une grande réserve d’unités peu kilométrées."

"Cela pourrait donc nous amener à modifier notre plan initial."

Il était prévu que le prochain moteur de Russell soit la version améliorée et, dans l’idéal, le moteur aurait été installé à Austin. Mercedes F1 n’aura pas de moteur ADUO à Singapour car elle doit tenir une version à utiliser pour chaque équipe cliente aussi.

"C’est possible, oui, que George doive se passer de l’évolution si on doit changer son moteur pour Singapour. C’est ce que nous devons comprendre. Mais oui, il pourrait y avoir un effet de double peine. Pour lui, après le coup très dur qu’il a encaissé... c’était terrible de le voir contraint de renoncer comme il l’a fait. Il pourrait s’agir d’une sorte d’effet de double peine, une conséquence vraiment malheureuse de ce problème," admet Lord.

Côté titre mondial, cela ne va pas mieux non plus. Avant le Grand Prix, Russell accusait 66 points de retard sur Antonelli. Avec son équipier deuxième et lui-même troisième, il n’aurait dû abandonner que trois unités supplémentaires au leader du championnat.

Son abandon a transformé cette perte limitée en un déficit de 18 points sur le seul Grand Prix. L’écart entre les deux pilotes Mercedes atteint désormais 84 unités.

Russell refuse encore de déclarer définitivement terminée sa lutte pour le titre, mais reconnaît que ses chances sont devenues très faibles.

"Je ne dirais pas que c’est terminé, mais c’est certainement assez probable. Si je veux revenir, j’ai besoin que la chance soit de mon côté. Au lieu de perdre trois points sur Kimi, cela s’est transformé en 18."

Wolff ne minimise pas davantage les conséquences de cette panne. Le patron de Mercedes estime que l’abandon arrive au pire moment pour Russell, dont la marge d’erreur était déjà devenue extrêmement réduite dans la course au championnat.

Mais le problème dépasse le cas du Britannique. La fiabilité peut également devenir une menace pour Antonelli. Avec encore plusieurs courses à disputer, Wolff sait qu’une défaillance similaire sur la monoplace du leader pourrait rapidement bouleverser la situation.

"C’est terrible pour le championnat de George. Le championnat pourrait rapidement basculer en faveur de Kimi s’il abandonne encore par notre faute, donc cela ne peut pas continuer comme ça."

Et cette situation pourrait également avoir une conséquence inattendue dans la lutte pour le titre. Le week-end malaisien a en effet marqué le retour de Verstappen sur la plus haute marche du podium. Il s’agit de la première victoire du Néerlandais en 2026 et également du premier succès en Formule 1 de Red Bull-Ford en tant que constructeur de groupes propulseurs.

Verstappen reste pourtant très loin d’Antonelli au championnat. Après Sepang, 132 points séparent encore les deux pilotes, ce qui ne fait pas immédiatement du pilote Red Bull une menace directe pour le leader.

Mais Wolff reconnaît que la situation pourrait devenir différente si les difficultés observées avec la nouvelle configuration de Mercedes correspondent véritablement à une régression de la W17.

"Si vous regardez maintenant les totaux de points, ils ne semblent pas encore constituer une menace. Mais si nous avons réellement fait un pas en arrière, il deviendra une menace."

A noter que Wolff exagère cependant ce point : l’avance d’Antonelli est telle qu’il pourrait gagner son premier titre mondial dès Austin, le Grand Prix qui suivra celui de Singapour.