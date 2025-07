Pourquoi Villeneuve pense Alonso meilleur que le ’complaisant’ Hamilton

Jacques Villeneuve a été interrogé sur le pilote qu’il retiendrait comme étant le meilleur entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Le champion du monde 1997 estime que l’Espagnol est meilleur car il est plus régulier que le septuple champion du monde.

Selon lui, les saisons de Hamilton sont beaucoup plus irrégulières que celles d’Alonso, et il avance une facilité à gagner qui aurait provoqué chez le Britannique une prétendue complaisance.

"Je mettrai Alonso car Hamilton a trop de passages à vide" a déclaré Villeneuve. "Même s’il a remporté tous les championnats, ce n’est pas la quantité de championnats qui compte. "Si vous regardez chaque saison, il y a toujours eu deux, trois, quatre courses où il disparaissait complètement."

"Puis, soudainement, il s’est réveillé et a recommencé à gagner. Trop de ces championnats ont été remportés dans des voitures où même Bottas aurait gagné le championnat si Hamilton n’avait pas été là."

Une déclaration factuellement erronée, puisque Valtteri Bottas n’a été vice-champion du monde qu’à deux reprises, pendant que Hamilton a remporté quatre titres entre 2017 et 2020.

"Cela l’a mis dans une position où il est devenu complaisant. Il a oublié à quel point il devait se battre. On peut le voir maintenant. C’est un grand choc pour lui de savoir qu’il doit se battre aussi durement qu’il l’a fait lors de sa première et de sa deuxième saison, parce que le premier championnat qu’il a remporté était incroyable."

"Il s’est vraiment battu pour cela. Mais après cela, lorsque la voiture est devenue supérieure, il a eu trop d’années faciles" poursuit Villeneuve, oubliant surement les luttes pour le titre entre Hamilton et Nico Rosberg en 2014 et 2016, les batailles contre Sebastian Vettel, battu à plates coutures en 2017 et 2018, ou encore les années difficiles entre 2022 et 2024 avec Mercedes.

"Il a toujours eu des saisons où il disparaissait lors de quelques courses. Il n’était plus là, et soudain la lumière s’est rallumée, et il est redevenu un tueur. Alors qu’Alonso est toujours là."

Villeneuve estime que ce qui a coûté cher à Alonso, ce sont ses choix de carrière, notamment avec un manque de réussite chez Ferrari, des équipiers difficiles à gérer ou encore la période de creux chez McLaren : "Il a été mauvais dans ce domaine. Hamilton a fait les bons choix au bon moment."

"En même temps, il n’y avait aucun moyen de savoir que Mercedes aurait ce moteur, qui était tellement supérieur aux autres. C’était un pari. C’était un gros pari, et ça a marché. Alonso a failli gagner deux fois avec Ferrari jusqu’à la dernière course. Cette petite différence aurait fait toute la différence."

"Quand ils étaient coéquipiers chez McLaren, au final, c’était Hamilton, même si c’était sa première saison. Il n’est pas très doué pour choisir ses équipes, et il est très doué pour se faire des ennemis, même au sein des équipes. Mais en tant que pilote, il est toujours dans le coup."

Rappelons toutefois que le moteur hybride de Mercedes dont parle le Canadien équipait aussi l’équipe McLaren qui, après le départ de Hamilton, n’a pas gagné pendant près de dix ans. Quant à la réussite de l’un et aux difficultés de l’autre, le fait de faire de bons choix de carrière n’est-il pas un des critères de réussite des plus grands pilotes ?