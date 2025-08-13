Mercedes F1 salue ’l’œil expert’ de Bottas et ’espère être un tremplin’ pour son avenir

Mercedes F1 est satisfaite d’avoir dans ses rangs Valtteri Bottas, qui continue à œuvrer en coulisses pour aider l’équipe à progresser, tout en agissant en qualité de mentor pour Andrea Kimi Antonelli. Bradley Lord, le directeur de la communication de l’équipe que l’on a vu remplacer Toto Wolff cette année sur les circuits, détaille ce qu’apporte le pilote finlandais.

"C’est fantastique de le retrouver dans la famille Mercedes" a déclaré Lord. "Il était évidemment un membre très apprécié de l’équipe lorsqu’il courait pour nous, et son retour nous a permis de bénéficier de son expérience, de sa perspicacité et de son œil expert pendant le week-end de course."

"Non seulement pour Kimi et son entourage, mais aussi pour les ingénieurs, en leur offrant une perspective, celle des pilotes, sur un certain nombre de choses différentes que nous avons vécues."

"Nous avons également travaillé sur le simulateur, et une partie du travail qu’il a accompli là-bas a été très précieuse, ainsi que les essais TPC, qui lui ont permis de rester en forme et affûté au volant d’une F1, mais aussi de remplir ce rôle."

"Bien que ce ne soit pas la priorité en termes de performances, il a apporté sa légèreté et son sens de l’humour à l’équipe, à notre façon de communiquer, mais aussi à notre collaboration avec nos partenaires et sponsors. Il a largement contribué à partager cette charge de travail."

"Sachant que c’est un grand changement pour un pilote débutant, la présence de Valtteri a joué un rôle important pour aider Kimi à s’intégrer dans le monde de la F1, à s’y adapter et à faire face à ses exigences."

Lord est conscient que Bottas cherche un poste de titulaire l’an prochain, en priorité chez Cadillac. Mais s’il échoue dans cette quête, il pourrait rester chez Mercedes : "Nous savons que la priorité de Valtteri est d’essayer de trouver un siège de pilote pour 2026. Il est parfaitement qualifié pour cela et je dirais même qu’il est l’un des meilleurs candidats à cet égard."

"Si cela ne se produit pas pour une raison quelconque, je suis sûr que nous serons très ouverts à l’idée de voir comment nous pouvons continuer ensemble. Mais nous savons que c’est sa priorité et nous espérons qu’avec le recul, nous aurons pu lui servir de tremplin pour atteindre cet objectif."