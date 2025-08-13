McLaren peut exploser un quadruple record de Mercedes F1

McLaren F1 est en passe de battre le record du plus grand nombre de podiums en une saison, à dix Grands Prix de la fin de la saison.

L’écurie de Woking a dominé la saison 2025 de F1, à tel point que McLaren compte déjà 299 points d’avance au championnat des constructeurs sur Ferrari.

L’écurie britannique est en route également vers un doublé au championnat des pilotes, où Oscar Piastri compte une courte avance de neuf points sur Lando Norris. Le pilote le plus proche est Max Verstappen, mais le quadruple champion du monde est à 97 points.

Sur les 14 manches disputées, Piastri et Norris ont chacun décroché 12 podiums, portant ainsi McLaren à 24 podiums cette saison, à dix manches de la fin.

Les 33 podiums de Mercedes en 2016 constituent un record que McLaren semble facilement pouvoir améliorer. Il ne manque que 10 podiums à Piastri et Norris (sur 20 possibles en tout) lors des 10 dernières manches pour éclipser le record de Mercedes et lui ravir la première place.

C’est un exploit qu’elle pourrait réaliser dès le Grand Prix des États-Unis en cas de double présence sur le podium sur les 5 premiers Grands Prix après la pause estivale.

Mercedes occupe les quatre premières places de ce classement du nombre de podiums par saison : 33en 2016, 32 en 2015 et 2019 et 31 en 2014. Un quadruple record donc.

Malgré sa saison record en 2023, Red Bull n’affiche que 30 podiums. Ferrari suit avec 29 en 2004 mais il y avait beaucoup moins de courses à l’époque.

Mercedes en avait signé 28 en 2021 tout comme Red Bull en 2022. Ferrari avait aussi signé un excellent total de 27 en 2002.

Le top 10 est actuellement complété par les 27 podiums de Red Bull en 2011 mais McLaren va bientôt chasser tout cela d’un cran...