Mercedes F1 présente sa W17 et sa saison, comment suivre le lancement en direct

Mercedes F1 a tenu à bien faire les choses pour son entrée officielle dans la nouvelle ère de la Formule 1 en 2026. Après avoir déjà dévoilé la livrée et les rendus 3D de sa monoplace, la W17, le jeudi 22 janvier sur les réseaux sociaux, l’écurie allemande organise ce lundi 2 février un événement de lancement en ligne à 12h30.

Bien entendu, tout le monde a déjà vu la W17 dans sa première version lors des essais de Barcelone, qui se sont tenus à huis clos la semaine passé. Mercedes F1 a même diffusé des photos officielles et en haute définition, à retrouver dans notre galerie.

Mais ce rendez-vous de lundi marquera la présentation complète de la W17, la première voiture du constructeur de Brackley conçue selon les nouvelles réglementations techniques qui entreront en vigueur en 2026. L’événement sera diffusé en direct sur le site officiel de Mercedes F1 et sur YouTube (voir le player intégré sous cet article), tandis que des contenus exclusifs en coulisses seront partagés sur les différents réseaux sociaux de l’équipe.

Pour l’occasion, George Russell et Andrea Kimi Antonelli, qui formeront à nouveau le duo de pilotes Mercedes pour cette nouvelle ère réglementaire, seront présents aux côtés du directeur général et team principal Toto Wolff. Une table ronde réunira également le pilote de réserve Fred Vesti, offrant un premier aperçu des attentes sportives et techniques de l’équipe à l’aube de ce profond changement de règlement.

Au-delà de la simple présentation de la monoplace, Mercedes entend profiter de cet événement pour apporter un éclairage détaillé sur les transformations majeures de la Formule 1 à partir de 2026. Plusieurs membres clés de la direction technique seront ainsi mobilisés pour expliquer les nouvelles règles techniques aux fans, tandis qu’un segment spécifique sera consacré aux carburants durables, développés en collaboration avec le partenaire titre et technique de l’écurie, Petronas.

Ce lancement s’annonce donc comme bien plus qu’une révélation de la W17, ce sera un véritable plongeon au cœur de la vision technologique de Mercedes pour cette nouvelle ère de la Formule 1. Et les très bons essais de Mercedes à Barcelone devraient aussi permettre à l’équipe de produire un discours bien plus éclairé sur ce que nous pourrons attendre puisque les F1 de 2026 sont enfin passées du virtuel au réel !