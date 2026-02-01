Vowles loue le mélange entre ’artisanat et méthodes modernes’ de la F1

James Vowles a déjà un grand vécu en Formule 1, mais il a encore à apprendre, comme il l’a remarqué cette année. Dans le cadre de la série Driving Tomorrow de Santander, il évoque le défi que représentent les règlements techniques de 2026 et les toutes nouvelles monoplace.

Le directeur de Williams F1 s’est particulièrement illustré durant les années Brawn GP et Mercedes, lorsqu’il a travaillé avec des pilotes comme Jenson Button, Michael Schumacher, Nico Rosberg et Lewis Hamilton, et que ses stratégies de course ont contribué à de nombreuses victoires et titres mondiaux.

Aujourd’hui, Vowles et ses homologues directeurs d’équipe font face à l’un des plus grands défis de leur carrière en F1, alors qu’ils se préparent à une toute nouvelle ère de règlements qui entrera en vigueur en 2026. Il explique ce qu’implique ces nouvelles règles.

"La première chose à noter, et c’est certain sur toutes les années que j’ai passées dans ce sport, c’est que c’est le plus grand changement de règles que nous ayons connu" explique Vowles. "Nous ne changeons pas seulement le groupe propulseur, mais aussi les règlements du châssis. Il n’y a absolument rien qui est conservé, pas même un boulon !"

"C’est un changement énorme pour ces organisations, pour nous, et le travail a commencé dès 2024. C’est à ce moment-là qu’il est devenu très clair que les règles allaient changer, même s’il n’y avait pas encore beaucoup de détails."

"La partie groupe propulseur était bien plus avancée que celle du châssis, et c’est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler main dans la main avec Mercedes, le motoriste avec lequel nous avons signé l’accord."

"Du côté du châssis, là encore, c’est vraiment au début et au milieu de l’année 2024 que nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur les règlements 2026, et ce alors même que la voiture de cette année n’avait pas encore parcouru un seul kilomètre. C’est ainsi qu’il faut procéder à l’ère moderne, afin de prendre de l’avance."

Evaluant la pertinence de ces nouvelles règles pour les voitures de route, alors que de nombreux constructeurs de renom se sont engagés en F1 pour les années à venir, Vowles est convaincu que ce sera important.

"Je pense que l’un des plus grands changements que nous devons reconnaître, c’est le passage aux carburants durables. C’est un changement immense, et pas seulement pour la F1. À mon avis, ce sera un changement pour le monde entier au cours des 10 à 20 prochaines années."

"Personne ne sait vraiment quelle est la bonne direction pour les voitures de route. L’hydrogène est toujours une option, les véhicules électriques aussi, et les moteurs à combustion seront encore présents pendant au moins dix ans. Le carburant synthétique est un moyen de s’assurer que nous poursuivons cette voie tout en nous donnant du temps."

"Williams a été un véritable fer de lance sur ce sujet. Si vous pensez à l’ABS, au contrôle de traction, aux suspensions actives, à l’aérodynamique active, ce sont autant d’éléments qui ont été développés chez Williams ou intégrés à une Williams dans les années 1980 et 1990."

"Ces technologies se retrouvent aujourd’hui sur pratiquement toutes les voitures de série. J’aime l’idée que nous soyons cette base pionnière, j’aime le fait que le carburant synthétique puisse être le prochain élément à changer complètement le monde, et que nous soyons à l’avant-garde."

Rester en avance, comme Vowles l’a mentionné, est plus facile à dire qu’à faire, et Vowles pense que l’IA reste un domaine à travailler pour Williams et pour la F1 : "La F1 n’est pas la plus avancée dans de nombreux domaines, et je l’ai déjà dit publiquement, mais l’IA en fait partie. Le monde extérieur est en avance sur nous, et nous pouvons nous en inspirer."

"Prenez les matériaux. Il existe toujours des façons intéressantes d’utiliser la fibre de carbone, d’autres matériaux métalliques, ou même des techniques d’impression. Mais là encore, il est très intéressant de voir ce que fait le monde extérieur et de comprendre où nous en sommes aujourd’hui. C’est aussi pour cela que j’adore ce sport."

"La F1 est absolument le sommet de la technologie, tout en restant, d’une certaine manière, artisanale. Si vous vous promenez dans notre usine, vous verrez beaucoup de personnes qui pressent manuellement la fibre de carbone dans des moules : ce sont les pièces. La majorité des pièces que vous voyez sur la voiture, environ 85 %, sont en fibre de carbone."

"Ce que j’aime, c’est ce mélange entre ce côté artisanal et les méthodes modernes, par exemple pour les pièces métalliques. On utilise de plus en plus l’impression 3D, mais ces composants ne sont pas aussi légers. Ce qui nous intéresse, c’est donc de voir quelles technologies se développent dans ce domaine et où nous en serons dans les trois à cinq prochaines années."

"La manière dont nous concevons une voiture, la façon dont nous imaginons ce qu’elle sera à l’avenir, va changer au cours des cinq prochaines années, je n’en doute pas. Cela change déjà. Je pense qu’il existe une bonne trajectoire pour nous, et il s’agit toujours de réfléchir à de nouvelles façons de faire les choses."

Pour Vowles et de nombreux autres acteurs clés du paddock, le plafond budgétaire est un facteur essentiel expliquant la compétitivité et la popularité accrues de la F1 ces dernières saisons, avec une saison 2025 qui a offert un des championnats les plus serrés de l’histoire.

"C’est un compromis. Soit vous choisissez d’en faire plus – cela peut être simplement davantage d’évolutions sur une saison – soit vous investissez davantage dans votre avenir. Mais le fait est que nous sommes tous contraints par la même enveloppe budgétaire."

"Je pense que c’est l’une des meilleures décisions que nous ayons prises en tant que sport, car auparavant, il suffisait d’écrire un chèque, de dépenser plus d’argent, et ce n’était pas efficace. Aujourd’hui, nous devons vraiment déterminer laquelle des deux options est la bonne solution, à la fois pour le présent et pour les deux ou trois prochaines années."

"Ce ne sont pas toujours les mêmes, et j’aime ce compromis. Cela donne à des équipes comme la nôtre l’opportunité de faire quelque chose de différent et de voir si cela porte ses fruits."