Guerre des moteurs en F1 : réunions de la dernière chance pour éviter un conflit à Melbourne

Les motoristes de Formule 1 s’apprêtent à vivre une semaine cruciale dans le dossier sensible des taux de compression, un sujet devenu l’un des principaux points de friction en coulisses à l’approche du début de la saison 2026 en Australie. Deux réunions clés avec la FIA sont prévues dans les prochains jours, avec l’espoir de débloquer une situation qui oppose actuellement plusieurs constructeurs.

C’est bien deux rendez-vous distincts qui auront lieu. Le premier se tiendra ce lundi, lorsque la FIA organisera une nouvelle réunion avec des experts techniques afin de tenter de définir un cadre commun pour de futurs tests de mesure du taux de compression lorsque les moteurs fonctionnent à haute température.

Le second moment fort interviendra jeudi, à l’occasion de la prochaine réunion programmée du comité consultatif sur les unités de puissance, baptisé Power Unit Advisory Committee (PUAC). La controverse y sera officiellement abordée, avec pour objectif de déterminer les prochaines étapes possibles.

Au cœur de cette affaire se trouve la suspicion d’une faille dans la nouvelle réglementation moteurs, que Mercedes et dans une moindre mesure Red Bull auraient su exploiter. Face à cette situation, la FIA cherche activement à clore le débat avant le coup d’envoi de la saison.

Aucune modification immédiate du règlement n’est envisagée ni même possible à court terme. En revanche, la piste privilégiée consisterait à obtenir l’accord de tous les motoristes sur une nouvelle méthode de mesure du taux de compression lorsque les groupes propulseurs sont en conditions réelles de fonctionnement, c’est-à-dire à chaud.

Actuellement, les contrôles visant à garantir le respect de la limite de 16:1 prévue par le règlement sont réalisés à température ambiante. La théorie avancée par certains concurrents est que Mercedes et Red Bull auraient trouvé un moyen de fonctionner à un taux supérieur une fois le moteur monté en température.

Une première réunion technique organisée le 22 janvier avec la FIA aurait permis quelques avancées, avec un accord de principe sur certaines bases méthodologiques. Toutefois, l’unanimité est encore loin d’être acquise.

Seuls quatre des cinq motoristes seraient réellement alignés sur les solutions envisagées, sans que leur identité n’ait été officiellement confirmée. Selon les rumeurs, c’est Ferrari qui opposerait la plus grande résistance.

On sait néanmoins que Ferrari, Audi et Honda ont échangé activement sur le sujet et qu’ils ont même adressé une lettre commune à la FIA avant Noël afin de demander des clarifications.

À la suite de cette première réunion, la FIA aurait réclamé davantage de données issues de tests spécifiques sur les contrôles de taux de compression. Ces résultats sont considérés comme déterminants et ont conduit à la convocation du nouvel atelier technique prévu ce lundi, dont l’objectif sera de dégager une orientation claire et, idéalement, consensuelle.

Si un accord venait à émerger à ce stade, il pourrait alors être soumis au PUAC pour des discussions plus formelles en vue d’une éventuelle mise en œuvre.

Il est toutefois entendu qu’une éventuelle mise en place concrète d’une nouvelle procédure de contrôle n’a pas encore été discutée avec les experts techniques. Ce point relèverait exclusivement du niveau décisionnel du PUAC.

Dans ce contexte, il semble évident que toute modification réglementaire aurait peu de chances d’être soutenue par Mercedes et Red Bull si elle comportait un risque pour leur compétitivité.

Reste enfin une inconnue majeure : celle de la réaction des équipes les plus mécontentes. Certaines pourraient être tentées de prendre l’initiative dès le début de la saison, en déposant une réclamation officielle afin d’obtenir une clarification formelle sur la légalité des solutions employées

L’objectif est bien d’éviter d’avoir à gérer une protestation qui serait bien embarrassante pour la Formule 1 et la FIA à l’issue du premier Grand Prix de la toute nouvelle ère règlementaire à Melbourne.