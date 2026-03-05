Mercedes et McLaren en favoris, Verstappen toujours redoutable selon Berger

La révolution réglementaire de2026, qui doit profondément transformer la Formule 1 avec de nouvelles monoplaces et une architecture moteur remaniée, entraine des spéculations qui vont bon train sur l’ordre des forces en présence. Pour Gerhard Berger, ancien pilote et figure emblématique de la discipline, deux équipes pourraient tirer leur épingle du jeu dès le début de cette nouvelle ère : Mercedes et McLaren.

L’Autrichien estime que le bouleversement technique va bien redistribuer les cartes, offrant une opportunité aux structures capables d’interpréter au mieux les nouvelles règles.

"Avec les nouvelles réglementations, il sera très important de savoir qui aura le meilleur ressenti, comme pour les touches d’un piano," a déclaré l’Autrichien à l’agence de presse APA.

Si Berger voit certaines équipes se détacher, il considère également que Max Verstappen, quadruple champion du monde, possède un profil particulièrement adapté aux exigences techniques de cette génération de monoplaces.

L’ancien pilote Ferrari souligne que la gestion de l’énergie deviendra un élément déterminant avec l’importance accrue de la batterie.

"En 2026, les options de recharge pour la batterie, beaucoup plus puissante, sont d’une importance centrale," explique-t-il. "Il ne s’agira plus seulement de savoir qui freine le plus tard, mais aussi de savoir qui sait quelles étapes suivre pour disposer de suffisamment d’énergie dans la batterie."

"Verstappen couvre les deux aspects, allant parfois jusqu’à programmer lui-même ses simulateurs. C’est pour cela qu’il est si bon. C’est un extrémiste en piste et quelqu’un d’incroyablement obsessionnel et passionné, qui tente de comprendre le sport automobile jusque dans les moindres détails."

Malgré l’avantage potentiel de Verstappen, Berger ne voit pas Red Bull comme favori immédiat.

"McLaren et Mercedes seront les références en rythme de course," estime-t-il. "Je pense qu’ils ont le moins montré leurs cartes et qu’ils arrivent probablement en Australie avec un élément de surprise."

Quant à Ferrari, Berger considère que l’écurie italienne n’est pas loin, mais légèrement en retrait pour l’instant.

"Ils ne donnent pas une mauvaise impression."

Ancien pilote de la Scuderia, Berger a également évoqué la situation de Charles Leclerc et Lewis Hamilton au sein de Ferrari.

Selon lui, le Britannique a montré certains signes de recul face à son coéquipier monégasque.

"Hamilton a été dépassé par la vitesse de son coéquipier l’an dernier," affirme Berger. "C’est sans aucun doute un pilote exceptionnel à mes yeux, mais on pouvait déjà voir qu’il prend de l’âge."

Chez Mercedes, Berger s’attend à une confrontation interne entre George Russell et le jeune Kimi Antonelli, appelé à devenir l’une des sensations de la discipline.

"George Russell, le favori des bookmakers, doit d’abord passer devant son jeune coéquipier Kimi Antonelli," souligne-t-il. "Je vois clairement Antonelli comme une étoile montante – il mettra Russell sous pression."

Malgré son intérêt pour la nouvelle ère qui se profile, Berger admet toutefois ne pas être totalement convaincu par certains aspects du règlement.

"L’idée de ne plus prendre un virage à pleine vitesse, mais de l’utiliser à la place pour recharger la batterie, est quelque chose que j’ai du mal à comprendre," confie-t-il. "Je n’arrive tout simplement pas à me faire à cette idée."

Il estime également que ce changement arrive peut-être à un moment discutable pour la discipline.

"Le changement intervient au mauvais moment pour la F1, étant donné que les deux dernières années avaient connu une densité sans précédent avec respectivement trois et quatre équipes différentes victorieuses."

Enfin, Berger a tenu à rendre hommage à Helmut Marko, récemment retiré de son rôle de conseiller chez Red Bull.

"Il a construit l’une des meilleures équipes de Formule 1 de tous les temps," a salué l’Autrichien. "C’est une réalisation extraordinaire pour un Autrichien."

"Je pense que Red Bull va lui manquer. Mais chaque chose en son temps. Je suis heureux pour lui qu’il ait franchi cette étape, savoir quand s’arrêter est toujours difficile."