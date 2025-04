Pourquoi McLaren F1 ne veut plus amener ses évolutions à un seul pilote

McLaren F1 prévoit de faire évoluer sa manière d’intégrer des évolutions sur sa monoplace, par rapport à ce que l’équipe faisait les années précédentes. Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, explique que le besoin que ressentait le team de comparer l’ancien package et le nouveau ne s’applique plus forcément cette année.

"Nous devrons voir, tout d’abord, ce qu’est réellement l’évolution" a déclaré Stella. "En effet, si l’amélioration consiste en un aileron avant ou un aileron arrière, il n’est pas nécessaire de séparer les voitures, car le changement est moins important."

"La raison pour laquelle nous allions d’une voiture à l’autre dans le passé est qu’il s’agissait de changements importants qui impliquaient même des changements du côté mécanique, et des systèmes sous la carrosserie."

McLaren va bientôt lancer la validation d’un nouveau package : "Nous avons une idée, évidemment, parce que nous travaillons sur le terrain et que nous sommes sur le point d’appuyer sur la gâchette en termes des prochaines améliorations, ce qui ne signifie pas qu’elles arriveront dans quelques courses, pas à court terme."

L’idée pour McLaren est de ne pas interférer dans la possible lutte pour le titre entre Lando Norris et Oscar Piastri : "Et cela dépendra aussi de nos performances. Si la voiture reste aussi performante, nous devrons peut-être adopter une approche plus réfléchie et nous assurer que nous ne créons pas de déséquilibre en ce qui concerne l’équité entre les pilotes."