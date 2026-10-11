Russell sauve deux points à Singapour mais s’inquiète de la forme de Red Bull

Parti du fond de la grille après ses pénalités moteur, George Russell a réussi à terminer neuvième du Grand Prix de Singapour et à inscrire deux points au terme d’une course de remontée. Le Britannique estime néanmoins qu’une voiture de sécurité virtuelle légèrement plus longue aurait pu lui permettre d’obtenir un meilleur résultat.

Mais au-delà de cette neuvième place, le pilote Mercedes se préoccupe surtout de la perte de compétitivité de son équipe face à Red Bull. Après avoir dominé une grande partie de la saison, Mercedes voit désormais Max Verstappen prendre l’ascendant sur des circuits aux caractéristiques très différentes.

Russell savait que le Grand Prix de Singapour s’annonçait compliqué. Contraint de partir de la dernière position après des pénalités liées à son groupe propulseur, le Britannique devait remonter un peloton sur un tracé où les dépassements restent particulièrement difficiles.

Le pilote Mercedes est finalement parvenu à atteindre son objectif minimal en terminant à la neuvième place.

Une performance qui lui permet de sauver deux points après un week-end déjà marqué par son accident lors du Sprint, mais qui laisse également quelques regrets. Russell a notamment évoqué le rôle joué par la voiture de sécurité virtuelle dans sa remontée.

"Oui, la voiture de sécurité virtuelle a pris fin au moment où j’arrivais à l’entrée des stands. Dix secondes de plus auraient donc pu beaucoup m’aider."

"Quoi qu’il en soit, cela allait toujours être très difficile en partant du fond de la grille. C’est un peu dommage, ces deux derniers week-ends. Les choses auraient pu se dérouler très différemment."

Interrogé sur la possibilité de recevoir un moteur évolué dès le Grand Prix des États-Unis, à Austin, Russell a indiqué que Mercedes envisageait désormais une échéance plus tardive.

"Pour être franc, ce sera probablement plus tard dans la saison maintenant. Même si nous avons le moteur disponible à Austin, je viens déjà de prendre une grosse pénalité. Nous envisageons peut-être Las Vegas."

"Mais cela arrivera à un moment donné. Désormais, nous avons la possibilité de choisir quand nous voulons le faire, et nous allons privilégier un circuit où ce sera un peu plus facile à gérer."

Alors que la lutte pour le titre semble désormais particulièrement compliquée pour le Britannique, on lui a demandé si terminer vice-champion constituait un objectif clairement identifié.

"L’objectif actuellement est d’essayer de comprendre comment retrouver notre niveau, parce que nous avons très largement été l’équipe dominante pendant toute cette saison."

"Et quand on regarde les dernières courses, Red Bull a clairement été la meilleure équipe."

"À Bakou, Max était à un niveau similaire au mien. Ensuite, on va en Malaisie, sur un circuit totalement différent. Puis à Singapour, encore un circuit complètement différent. Et il a dominé les deux derniers week-ends."

"Donc, actuellement, en tant qu’équipe, notre objectif est de parvenir à maîtriser ces évolutions."