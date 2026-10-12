McNish est ’fier’ d’Audi F1 à Singapour et loue ’une des meilleures courses’ de Hülkenberg
L’équipe a été particulièrement solide sur le circuit de Marina Bay
Audi F1 a ajouté des points à son total ce week-end puisque Nico Hülkenberg a terminé septième du Sprint et huitième de la course du Grand Prix de Singapour. Le pilote allemand a réalisé un de ses meilleurs week-ends de la saison, alors que Gabriel Bortoleto a été piégé notamment par des problèmes mécaniques, et était légèrement en retrait face à son équipier.
Le directeur d’Audi a salué le travail accompli par Audi à Singapour, mais aussi ce qu’a réalisé Hülkenberg en étant toujours bien placé pour profiter des faits du week-end et réussir à aller chercher des points à deux reprises.
"C’est l’une des meilleures courses que j’ai vu Nico disputer. Il a été remarquable du début à la fin de ce week-end de Singapour, et a accompli un travail fantastique pour nous faire entrer dans les points, décrochant ainsi des unités cruciales pour notre lutte au championnat" a déclaré Hülkenberg.
"Dans l’ensemble, je pense que nous pouvons être très fiers de la manière dont nous avons abordé ce week-end, tant en qualifications qu’en course. C’est la première fois que nous marquons des points à la fois lors du Sprint et de la course. Le bilan est donc très positif de ce côté du garage."
"Malheureusement, Gabi n’a pas pu voir l’arrivée en raison de ce que nous soupçonnons être un problème de boîte de vitesses, ce qui rend le résultat quelque peu doux-amer pour l’équipe. Cela ne doit toutefois rien enlever à la prestation exceptionnelle de Nico."
"Le résultat de Singapour est important, non seulement pour les points et leur impact sur le classement du championnat, mais surtout pour la dynamique que nous emportons avec nous vers les prochaines courses. C’est une belle récompense pour toute l’équipe et une base solide sur laquelle bâtir pour la suite de la saison."
Le debriefing du GP de Singapour
Notre debriefing du Grand Prix de ce week-end se déroulera ce lundi à partir de 20h30 sur notre site internet ou directement sur notre chaine Twitch.
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