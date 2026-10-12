Wolff ’tire son chapeau’ à Red Bull et se méfie de Verstappen pour 2027

Toto Wolff a salué les remarquables progrès de Red Bull ainsi que la capacité de Max Verstappen à extraire la performance de la RB22 évoluée. Mercedes F1 a gagné deux courses et fait un double podium lors du triplé de courses, et le patron de Mercedes tourne son attention vers Red Bull. L’Autrichien détaille les raisons pour lesquelles l’équipe de Milton Keynes a signé un tel retour en force.

Les modifications apportées par Red Bull pour la course en Azerbaïdjan étaient très importantes, et après un double podium de Verstappen et Isack Hadjar à Bakou, le Néerlandais a enchaîné deux victoires.

"Vraiment, il faut tirer son chapeau à ce que Red Bull a fait cette saison" a-t-il déclaré. "La façon dont ils ont développé la voiture et la façon dont tout s’est mis bout à bout, et puis vous mettez Max Verstappen dans la voiture et quand il sent que ce truc se pilote comme il veut que ça se pilote, alors vous savez que ce sont les résultats."

"Donc de loin le gars le plus rapide aujourd’hui, a été le gars le plus rapide en qualification. Ça a été le gars le plus rapide à Kuala Lumpur. Et voyons si, vous savez, quand notre amélioration commencera espérons-le à fonctionner et à se situer à un endroit où nous pensons qu’elle devrait être, si nous pouvons être compétitifs face à lui."

Et de confirmer qu’il voit Red Bull comme une candidate aux titres l’année prochaine, notamment parce que le moteur Red Bull Powertrains est aussi impressionnant : "Oh oui ! Ça c’est une chose qui est sûre. Vous savez, l’année prochaine, c’est la lutte totale entre les équipes, et Red Bull en fait partie."

"Je n’ai pas vu les données, évidemment pas encore de Singapour, mais vous ne pouvez pas voir qu’il est en retard. Ils ont ils ont très bien fait les choses. Le moteur à combustion interne semble très compétitif. Évidemment, vous pouvez le voir, mais aussi en termes de récupération d’énergie et de déploiement d’énergie là-bas, c’est... c’est plutôt bon."

Wolff a aussi fait l’évaluation à chaud du package d’évolutions qui a été utilisé par Kimi Antonelli à Singapour. Malgré un début de week-end très difficile, l’exploitation des nouveautés amenées à Sepang semble aller dans la bonne direction.

"Quand nous avons débuté le week-end, nous avons pris très tôt la décision de faire la démarche inhabituelle dans un secteur de technologie de pointe d’avoir deux voitures différentes parce que nous pensions que nous devions accélérer notre courbe d’apprentissage, et c’était bien."

"Mais fondamentalement, en regardant la course maintenant à la fin du week-end, je pense que cette nouvelle voiture a besoin d’une philosophie de réglage très différente de la voiture précédente et c’est ce que nous apprenons en ce moment."

"Était-ce une voiture facile aujourd’hui comme la précédente ? Je ne pense pas que ce le soit. A-t-elle la performance que nous espérions que l’amélioration apporterait ? Je ne le pense pas encore."

"Mais c’était un pas dans la bonne direction et à Austin nous devrions voir si nous pouvons continuer à consolider cela et si en effet elle a plus de performance car c’est crucial pour l’orientation du développement pour l’année prochaine."