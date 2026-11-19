Après une prestation convaincante dans les conditions changeantes du Grand Prix de São Paulo, Nico Hülkenberg aborde le rendez-vous de Las Vegas avec un optimisme mesuré. Le pilote Audi sait que les températures particulièrement basses et les exigences énergétiques du circuit américain pourraient compliquer la tâche de son équipe. Mais avec seulement trois points de retard sur Haas dans la lutte pour la septième place du championnat constructeurs, chaque occasion de marquer sera déterminante lors des trois dernières courses de la saison 2026.

Audi arrive à Las Vegas avec l’ambition de confirmer les progrès affichés lors du précédent Grand Prix, disputé à Interlagos. Dans des conditions météorologiques changeantes, Nico Hülkenberg avait notamment réalisé une course solide, démontrant que la monoplace allemande pouvait se montrer compétitive lorsque les circonstances lui étaient favorables.

Le circuit urbain de Las Vegas présente toutefois des défis très différents, notamment en raison de ses longues lignes droites, de ses exigences en matière de gestion de l’énergie et des températures particulièrement fraîches attendues pendant les séances nocturnes.

Interrogé sur ses attentes pour le week-end, Hülkenberg refuse de tirer des conclusions trop optimistes de la dernière performance d’Audi.

"Comme chaque week-end, pour être honnête, rien ne change dans notre approche. Nous arrivons évidemment ici avec le package que nous connaissons. C’est un circuit particulièrement exigeant sur le plan énergétique, donc nous en apprendrons davantage demain."

"Il fait évidemment assez froid. Le graining a été un sujet important ici par le passé, mais nous sommes prudemment optimistes et nous voulons simplement maximiser notre résultat ce week-end, ainsi que lors des deux dernières courses."

Les monoplaces 2026 ne posent pas de problème particulier sous la pluie

La bonne performance d’Audi au Brésil a également permis à Hülkenberg de mieux apprécier le comportement des monoplaces de nouvelle génération dans des conditions d’adhérence précaires.

Avec les changements réglementaires introduits en 2026, notamment concernant les groupes propulseurs et la répartition de la puissance entre les composantes thermique et électrique, certaines interrogations existaient sur la facilité de pilotage des voitures sous la pluie.

Hülkenberg explique toutefois ne pas avoir rencontré de difficulté particulière à Interlagos, notamment dans la gestion de la puissance délivrée par le groupe propulseur Audi.

"Je ne suis pas sûr. Je pense que, sous la pluie, nous n’avons rencontré aucun problème ou difficulté particulière. Il y avait peut-être certaines inquiétudes concernant le groupe propulseur, sa facilité d’utilisation et la quantité de puissance disponible, mais au moins pour moi personnellement, tout a été assez simple et plutôt fluide chez Audi."

"Donc oui, piloter sous la pluie est toujours différent, évidemment. Il y a moins d’adhérence, il faut freiner plus tôt et cela modifie un peu la dynamique de pilotage, mais sinon, tout s’est bien passé."

Trois points à reprendre sur Haas pour la septième place

Au-delà des performances individuelles, Audi dispose encore d’un objectif important pour cette fin de championnat.

L’écurie allemande ne compte que trois points de retard sur Haas, actuellement septième du classement constructeurs. Avec trois Grands Prix encore à disputer, la lutte reste totalement ouverte.

Pour Hülkenberg, l’enjeu sera avant tout de réaliser des week-ends propres et de saisir chaque occasion de marquer des points, sans commettre d’erreurs susceptibles de compromettre les chances de l’équipe.

"Oui, nous sommes certainement motivés. Tout reste à jouer, il reste trois courses, vous savez, et nous devons bien travailler, réaliser des week-ends sans accroc et essayer d’en tirer le maximum dans la mesure de nos moyens. Nous verrons à la fin où cela nous mènera."

Reste à déterminer si les caractéristiques de Las Vegas et des deux dernières manches de la saison favoriseront davantage Audi ou Haas.

Sur ce point, Hülkenberg préfère ne pas se lancer dans des prévisions, conscient que les écarts de performance peuvent varier considérablement d’un circuit à l’autre.

Interrogé sur les tracés susceptibles de convenir le mieux à chacune des deux équipes, l’Allemand s’est montré particulièrement succinct.

"Je n’en ai aucune idée, mais nous allons bientôt le découvrir."