McLaren F1 va laisser Norris et Piastri se battre sans intervenir

McLaren F1 pense être sur une bonne lancée pour gérer son duel entre Lando Norris et Oscar Piastri pour le titre mondial de cette saison.

Plus les courses passent et plus ce duel semble inévitable, Max Verstappen, le 3e au classement étant déjà relégué à 69 points. Soit presque l’équivalent de 3 victoires alors qu’il reste 12 courses.

Pour Zak Brown, le PDG de l’équipe de Woking, c’est donc une bataille en interne à gérer mais, pour la 2e partie de saison qui commencera en Belgique dans deux semaines, cela se fera finalement assez bien. Et l’Américain explique pourquoi.

"Avec le recul, je pense que Montréal a été un moment agréable pour nous tous !"

"Avec cet accrochage, leur premier, ça a tout simplement dégonflé, on en a fini, et tout le monde en parlait au sein de l’équipe sans souci. Cela a eu lieu avant que la bataille ne devienne plus intense donc cela a été facile à gérer, c’est vrai, mais c’est aussi des bases posées pour la suite."

"J’ai l’impression que ça a redonné confiance et confort à tout le monde ; c’est arrivé, c’était une erreur. Nous assisterons à d’autres incidents dans un avenir proche, mais ce seront des erreurs en course. Des erreurs en course se produiront."

Brown semble davantage accepter ces erreurs au fur et à mesure que Norris et Piastri se détachent de Verstappen. Et avec seulement huit points d’écart entre ses deux pilotes, la deuxième partie de saison s’annonce très excitante et McLaren ne compte pas intervenir a priori tant Brown juge ses pilotes "très propres" entre eux.

"Nous continuerons simplement à faire ce que nous faisons. Nous devons les traiter sur un pied d’égalité, avec équité, transparence et bonne communication. Et si nous parvenons à creuser l’écart, nous voulons que ce soit à eux de décider qui remportera le championnat, et que le meilleur gagne."

"Ce sont tous les deux des pilotes très propres, donc ce qui est cool, c’est qu’on n’a pas l’impression que l’un d’eux va sortir de la piste. Ils vont se battre avec acharnement. Là encore, des erreurs se produiront. Mais je pense que ce sera une bataille épique jusqu’à la dernière course."