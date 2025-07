Leclerc ’regrette’ parfois ses moments de colère à la radio

Charles Leclerc a apparemment explosé à la radio après les qualifs du Grand Prix de Grande-Bretagne, lâchant plusieurs fois le mot "fuck" parce qu’il avait raté son tour et s’était qualifié seulement en sixième position.

Le pilote Ferrari reconnait que ce n’est pas la première fois qu’il se sent obligé de ventiler son agacement à la radio, mais il rappelle que cela n’arrive que dans le cadre de son cockpit et de l’adrénaline.

"J’ai eu mes moments à la radio, et je pense que c’est très drôle vu de l’extérieur" a déclaré Leclerc. "Mais pour moi, les frustrations sont grandes et surtout quand on est passionné et qu’on veut bien faire, on regrette parfois les choses qu’on dit à la radio."

"Mais c’est comme ça dans le feu de l’action, et dans la course, je n’ai pas maximisé le package. Très souvent, le samedi, j’ai l’impression que nous laissons quelque chose sur la table."

"Et le dimanche, nous mettons toujours tout en place, mais j’ai laissé des points sur la table, et ce n’est pas bien. Tout le monde fait pression pour que nous obtenions des améliorations dès que possible, et si elles arrivent, j’espère que nous pourrons faire un grand pas en avant."