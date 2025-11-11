Ben Sulayem rencontre Macron : une coopération réaffirmée entre la France et la FIA

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a rencontré ces dernières heures le président de la République française, Emmanuel Macron, afin de réaffirmer le partenariat historique qui lie la France à la Fédération Internationale de l’Automobile. Au cœur des discussions : le sport automobile, la sécurité routière, la mobilité, ainsi que la protection des jeunes sur Internet.

Siège de la FIA, Paris occupe une place privilégiée dans l’histoire de l’organisation. La rencontre a permis d’en souligner l’importance, alors que la Fédération confirme vouloir maintenir son engagement en France, l’un de ses principaux centres d’excellence.

Les deux dirigeants ont longuement évoqué le rôle central du pays dans le développement mondial du sport automobile, depuis les épreuves pionnières comme Paris–Rouen en 1894, jusqu’aux 24 Heures du Mans. L’épreuve mancelle attire chaque année des dizaines de milliers de spectateurs et représente un impact économique important, soutenant plus de 1000 emplois à temps plein et générant plus de 162 millions d’euros.

La discussion a également porté sur la présence française en Formule 1, la progression des talents nationaux engagés dans les championnats du monde FIA, le rôle des constructeurs et promoteurs tricolores dans le paysage international, ainsi que les efforts déployés pour faciliter l’obtention de visas destinés aux délégués FIA se rendant à Paris.

Les clubs français au cœur du dispositif

Mohammed Ben Sulayem et Emmanuel Macron étaient accompagnés de Yann de Pontbriand, président de l’Automobile Club de France (ACF) – fondé en 1895 et membre historique de la FIA – ainsi que de Pierre Gosselin, président de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA). Ensemble, ils ont salué l’implication essentielle des clubs dans la promotion d’une mobilité sûre et responsable, et dans la valorisation de la contribution française au sport automobile.

Un volet important des discussions concernait la sécurité routière et la mobilité durable. Les présidents ont échangé sur les initiatives visant à rendre les déplacements plus sûrs, plus abordables et plus respectueux de l’environnement, comme le tout nouveau FIA Driver Safety Index. Cet outil inédit repose sur l’intelligence artificielle pour mesurer et comparer le risque lié au comportement des conducteurs.

La protection des jeunes athlètes et la lutte contre les dérives sur les réseaux sociaux constituaient également un axe fort. Les deux dirigeants ont échangé autour de la campagne United Against Online Abuse (UAOA), alignée avec les politiques françaises visant à améliorer la sécurité des enfants sur Internet. En combinant régulation, éducation et solutions technologiques, cette initiative cherche à offrir un environnement plus sûr et plus inclusif pour le monde du sport, soutenue par plusieurs gouvernements et organisations sportives à travers le monde.

À l’issue de la rencontre, Mohammed Ben Sulayem a déclaré : « Aujourd’hui met en lumière la connexion profonde et historique entre la France et la FIA, un lien qui remonte à la fondation de notre Fédération à Paris il y a plus d’un siècle. Ensemble, nous nous engageons à faire progresser la sécurité routière, une mobilité plus durable et accessible à tous, ainsi qu’à encourager l’innovation dans le sport automobile au bénéfice des communautés du monde entier. »

Il a également ajouté : « La France a toujours été au cœur du progrès automobile, et c’est un privilège de travailler aux côtés du président Macron pour faire perdurer cet héritage tout en relevant les défis du paysage moderne de la mobilité. »

Cette rencontre marque un nouveau chapitre dans la coopération étroite entre la France et la FIA, qui ambitionnent de continuer à peser ensemble sur l’avenir du sport automobile et de la mobilité mondiale.