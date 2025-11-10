’J’ai eu la chance de m’en sortir’ : Bortoleto raconte un de ’ses plus gros accidents’

Gabriel Bortoleto est revenu sur son accident du Sprint au Brésil, au terme d’un week-end à domicile très décevant, qui s’est soldé par deux abandons en deux jours. Le pilote Sauber F1 admet qu’il n’avait jamais connu un tel choc au volant d’une voiture de course.

Il détaille comment son freinage sur une partie humide de la piste en tentant une attaque sur Alex Albon lui a fait perdre le contrôle de sa voiture, ce qui l’a envoyé dans le mur intérieur de la ligne droite, puis l’a fait décoller vers la barrière extérieure du premier virage.

"J’ai eu l’un des plus gros accidents de ma carrière, probablement le plus gros" a déclaré Bortoleto, avant d’expliquer les raisons à cela. "Je voulais surprendre Albon, mais j’avais encore le DRS activé quand j’ai heurté une bosse. Tout à coup, j’ai perdu la voiture. J’ai eu la chance de m’en sortir sans blessure."

Jonathan Wheatley, le directeur de Sauber F1, a comparé le choc de la C45 contre le mur avec "l’explosion d’une bombe", et se félicite de la sécurité en F1 : "Heureusement, Gabriel a heurté le mur avec deux parties différentes de la voiture. Le règlement l’a sauvé."

"Nous avons raté les qualifications de quelques minutes" poursuit Wheatley au sujet de la réparation de la voiture, que les mécaniciens ont failli réussir en une poignée d’heures.

Mattia Binotto a expliqué que la reconstruction rapide était possible grâce à des possibilités d’assemblage facilitées par les réglages. Le directeur du projet Audi F1 admet toutefois qu’il a peur que l’équipe manque de pièces en fin de saison.

"Nous étions prêts à faire face à toutes les éventualités. Mais l’accident survenu en fin de saison met à rude épreuve notre stock de pièces de rechange. Nous ne voulons pas être contraints de produire à nouveau de nouvelles pièces."

En course, Bortoleto a aussi eu un accident, poussé hors piste par Lance Stroll au premier tour. Le Brésilien regrette ce fait après un bon départ : "Jusqu’à ce moment-là, je pense que j’avais déjà gagné deux places. J’allais faire ma troisième manœuvre et j’ai juste eu un contact avec Lance."

Cependant, il refuse de blâmer Stroll malgré une accusation à la radio après l’accident : "Je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit, je pense simplement qu’il s’agissait d’un incident de course."

"Tout peut arriver dans le premier tour. Je pense que j’étais clairement à l’extérieur, je n’avais pas d’espace par rapport à lui, mais il lui était également difficile de voir que j’étais là. Je veux donc simplement passer à autre chose et me concentrer sur la prochaine course."

Malgré un week-end décevant, le public a été au rendez-vous pour soutenir l’enfant du pays : "Même pendant tous les moments difficiles de ce week-end, ils ont été là pour me soutenir, m’encourager, crier mon nom et m’accompagner."

"Je ne les remercierai jamais assez. C’est incroyable de voir mon pays si heureux d’avoir quelqu’un comme moi, et j’espère les rendre fiers bientôt, car personne n’est heureux après un week-end comme celui-ci, moi le premier."

Lorsqu’on lui a demandé si la pression de courir chez lui avait joué un rôle, Bortoleto explique que c’est surtout le fait d’être dans le fond du peloton qui l’oblige à prendre davantage de risques.

"Dans les formules de promotion, j’avais l’habitude de me battre au sommet. Maintenant, notre voiture n’est plus là, alors j’apprends et j’essaie des choses. Cela est arrivé à tout le monde, il suffit de regarder le début de la carrière de Max Verstappen. La vie continue, et j’espère tirer les leçons de ce qui s’est passé."