Hadjar veut transformer le défi du Brésil en ’opportunité’

Racing Bulls espère défendre sa sixième place au championnat du monde des constructeurs de F1 en cette fin de saison, alors que trois équipes se tiennent à moins de 12 points jusqu’à la neuvième place au classement.

Isack Hadjar se rend donc au Grand Prix de Sao Paulo, au Brésil, avec l’espoir d’un bon résultat, même s’il reconnait que découvrir le circuit d’Interlagos lors d’un week-end de Sprint possiblement marqué par la pluie sera délicat.

"Nous arrivons au Brésil après un week-end difficile au Mexique, sur un circuit qui ne convenait pas particulièrement à notre voiture. Nous avons tout revu ensemble en équipe, et je suis confiant à l’approche de São Paulo cette semaine" a déclaré Hadjar.

"C’est un week-end de Sprint, et je suis impatient de piloter sur ce circuit pour la première fois. Je pense que nous pourrons avoir de nombreuses opportunités en raison des conditions potentiellement changeantes."

Liam Lawson ne sait pas de quoi sera fait son avenir, mais il se concentre sur cette fin de saison, et espère une deuxième expérience moins difficile à Interlagos : "Avec encore quatre courses à disputer, je suis très enthousiaste à l’idée de me rendre au Brésil, qui abrite un circuit emblématique chargé d’histoire."

"J’y ai roulé pour la première fois en F1 l’année dernière, et c’était un week-end extrêmement intense avec une météo complètement folle, donc je m’attends à ce que cela puisse se reproduire."

"Le circuit a été resurfacé, donc c’est un paramètre que nous devrons tous prendre en compte après les conditions cahoteuses de l’an dernier. En équipe, nous allons optimiser notre voiture pour la rendre aussi performante que possible ce week-end."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, explique quels sont les défis d’Interlagos pour les voitures, pour leur fiabilité, mais surtout pour les réglages et les besoins mécaniques et techniques.

"São Paulo est un circuit à l’ancienne, apprécié des pilotes, des ingénieurs et des fans. C’est l’un des rares circuits à tourner dans le sens antihoraire, avec un très bon mélange de sections rapides et de virages lents, accompagné de dénivelés importants et de virages inclinés qui ajoutent au défi" note Goss.

"En plus de cela, la météo est imprévisible, avec la possibilité de soleil, de nuages ou de pluie, ainsi que les variations de température et d’adhérence de la piste qui vont avec. Pirelli apporte les pneus C2, C3 et C4, qui se situent dans la partie la plus dure de la gamme."

"C’est un week-end Sprint, donc nous veillerons à mettre en pratique tout ce que nous avons récemment appris sur l’équilibre et l’exploitation de la voiture pour être immédiatement performants."