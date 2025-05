La Thaïlande va candidater pour rejoindre la F1 à partir de 2028

La Thaïlande semble être en très bonne voie pour intégrer le calendrier de la Formule 1 à l’horizon 2028.

Une course potentielle dans les rues de Bangkok est en préparation depuis des mois, et les plans se concrétisent depuis que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, s’est rendu directement depuis la première manche de la saison à Melbourne pour s’entretenir avec le Premier ministre thaïlandais, Paetongtarn Shinawatra.

Un autre signe de progrès rapide a été l’arrivée dans le pays du pilote de F1 d’origine britannique, Alex Albon, début avril, également pour rencontrer le Premier ministre.

"Nous progressons," a déclaré le pilote Williams, "même si rien n’est encore finalisé."

Le week-end dernier à Monaco, le Premier ministre Shinawatra et une grosse délégation thaïlandaise ont été aperçus avec Albon, dans le garage Williams et sur la grille de départ. Ils ont ensuite posé pour des photos avec Domenicali et d’autres personnalités de la F1, admettant que les plans avaient "fait un grand pas en avant".

Et hier, le porte-parole du gouvernement thaïlandais, Jirayu Houngsub, confirme que la Thaïlande a l’intention d’organiser ses débuts en Formule 1 en 2028.

"Une proposition de candidature et de faisabilité sera présentée au cabinet thaïlandais pour approbation la semaine prochaine."

Sur les réseaux sociaux du gouvernement thaïlandais, il a été rapporté que "le Premier ministre Shinawatra a souligné les 600 millions de téléspectateurs de la F1 dans le monde et le potentiel de relance économique grâce au tourisme et aux investissements dans les infrastructures".

Le calendrier actuel de la F1 compte 24 courses, et Liberty Media et les équipes s’accordent à dire qu’il ne peut actuellement en accueillir une 25e.

Cependant, l’avenir des épreuves européennes comme Imola et Barcelone est fortement incertain, la F1 envisage de renouveler certains événements chaque année, et de sombres nuages ​​s’abattent sur l’avenir du Grand Prix du Canada à Montréal.

Dans son article relatant les derniers développements concernant le Grand Prix de Thaïlande, Le Journal de Montréal a écrit : "Nous avons rapporté ce mois-ci que les négociations concernant une prolongation de l’accord entre la F1 et les promoteurs locaux (canadiens) sont au point mort."

"La menace thaïlandaise se précise," titrait le journal montréalais.