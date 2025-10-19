Stella : McLaren est encore loin de devoir privilégier Piastri ou Norris

Le directeur de l’équipe McLaren F1, Andrea Stella, a répondu à ceux qui demandent à son équipe de favoriser l’un de ses pilotes avant que Max Verstappen ne devienne une menace extrêmement sérieuse pour le titre pilotes.

L’Italien réfute encore cette hypothèse et insiste sur le fait que son équipe est encore "très loin" de devoir favoriser Oscar Piastri ou Lando Norris dans la lutte pour le titre mondial, alors même que Max Verstappen revient en force.

Tout juste sacrée championne du monde constructeurs, l’écurie britannique semblait également bien partie pour dominer le classement pilotes. Mais les récents progrès de Red Bull et de la RB21 ont permis à Verstappen de se relancer complètement.

Le quadruple champion du monde ne compte plus que 55 points de retard sur Piastri, actuel leader, avant le Grand Prix des États-Unis ce soir, qu’il aborde depuis la pole position. Norris, deuxième du championnat, pointe à 22 points de son coéquipier australien et s’élancera à ses côtés en première ligne, tandis que Piastri n’a pu faire mieux que le sixième chrono lors des qualifications à Austin.

La tension est d’autant plus forte chez McLaren que ses deux pilotes se sont percutés au départ de la course sprint à Austin, remportée par Verstappen, entraînant un double abandon.

Un deuxième accrochage en deux week-ends consécutifs met la pression sur l’équipe de Woking, désormais engagée dans une lutte bien plus serrée qu’elle ne l’aurait souhaitée avec Verstappen.

Malgré la remontée de ce dernier, Stella affirme que McLaren n’a aucune intention de modifier sa politique d’équité interne.

"Nous réévaluons constamment notre approche, mais nous sommes encore très loin d’être dans une situation où nous devrions privilégier un pilote plutôt qu’un autre, surtout tant que les chances restent réalistes pour les deux."

"C’est notre manière de faire la course. C’est ainsi que nous abordons la compétition : nous voulons rester justes et appliquer une égalité de traitement entre nos deux pilotes."

"Voilà la situation pour le moment. Il reste encore énormément de points en jeu pour ne pas avoir à choisir. De la même façon, il y a tellement de points à marquer que Verstappen est clairement encore dans la course."

Le directeur de McLaren a également insisté sur le fait que l’équipe souhaitait laisser à Piastri et Norris la liberté de poursuivre leurs ambitions... tant que cela resterait raisonnable. Autrement dit une décision pourrait intervenir à terme si nécessaire.

"Je pense que la chose la plus importante, c’est de nous assurer que le champion du monde soit un pilote dans une McLaren, on est d’accord."

"Mais lequel ce sera ? Évidemment, l’équipe veut permettre à Oscar et à Lando de poursuivre leurs aspirations, aussi longtemps qu’il sera raisonnable de le faire, et tant qu’il sera raisonnable de ne pas avoir à s’engager pour un seul pilote."