Antonelli n’exclut pas de rouler un jour pour Ferrari

Kimi Antonelli n’exclut pas de suivre un jour les traces de Lewis Hamilton en troquant une combinaison argentée contre une combinaison rouge.

Le jeune homme de 18 ans est le protégé de Toto Wolff, patron et copropriétaire de Mercedes F1, et, avant son premier Grand Prix à domicile à Imola ce week-end, Antonelli affirme ne regretter aucunement de piloter une voiture argentée plutôt qu’une rouge.

"Enfant, comme tout le monde, je soutenais Ferrari. Mais lorsque Toto a appelé, dans la famille, on s’est tous dit que ce n’était pas quelque chose qui arrivait tous les jours."

Certains, cependant, regrettent que le duo italien Ferrari-Antonelli ne se soit pas concrétisé.

"Je suis simplement désolé de le voir chez Mercedes," a récemment déclaré Luca di Montezemolo, ancien président de Ferrari.

Quant à ceux qui pensent qu’Antonelli aurait dû rejeter les avances de Wolff et attendre une offre de Ferrari, le jeune homme est catégorique.

"Quand on est tout petit, tout le monde nous donne des conseils et nous critique. J’aurais dû comprendre qu’il ne fallait pas écouter tout le monde."

Cependant, il n’exclut pas un transfert un jour à Maranello, non loin de là.

"Aujourd’hui, nous sommes très satisfaits de notre choix. À l’avenir, il ne faut jamais dire jamais. Mais je ne vais pas commencer à dire alors que je débute à peine en F1 que je rêve de courir avec Ferrari. Prenons les choses étape par étape."

Cependant, Antonelli insufflera un peu d’Italie à l’équipe Mercedes, par ailleurs anglo-allemande, à Imola, près de Bologne, sa ville natale, ce week-end.

"Bono," a-t-il déclaré en référence à son célèbre ingénieur de course Peter Bonnington, "ne mange que du curry, tous les jours. Mon travail sera d’ajouter un peu d’Italie."

"J’ai décidé que vendredi, j’apporterai des lasagnes pour tout le monde. Il y aura une centaine de plats. Ce ne sera pas facile de les amener, mais je vais le faire."

"Évidemment, cette première course à domicile va assurément être spéciale, avec de l’émotion mais je vais essayer d’en tirer le meilleur. Il y aura ma famille, mes amis et j’ai même invité la plupart de mes camarades de classe à l’école. Et ça va faire bizarre de dormir à la maison. Apparemment, ce sera aussi la dernière édition pour Imola, donc je veux vraiment en profiter au maximum."