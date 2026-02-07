McLaren F1 communique son programme pour Bahreïn, avec une journée en plus

McLaren F1 a été la première équipe à communiquer sur son programme pour les premiers essais de Bahreïn qui auront lieu la semaine prochaine. Juste après la présentation de la livrée définitive de la MCL40 qui aura lieu en direct lundi à partir de 16 heures sur Youtube, la monoplace prendra la piste dès le lendemain, le mardi, pour une journée de tournage promotionnel avant le début des essais officiels mercredi.

Nous vous ferons un point au fur et à mesure sur les programmes des équipes, lorsqu’ils seront annoncés. En attendant, petit récapitulatif !

Comme le veut le règlement, toutes les équipes de Formule 1 disposeront du même volume de roulage officiel lors des essais de pré-saison. Mais en 2026, ce temps de piste prend une dimension toute particulière. Les équipes bénéficieront de six journées complètes d’essais sur le circuit international de Bahreïn, programmées du 11 au 13 février, puis du 18 au 20 février.

Une dotation exceptionnelle, qui signifie que la Formule 1 abordera la saison 2026 avec trois fois plus de roulage de pré-saison qu’à l’accoutumée, si l’on inclut également le shakedown de trois jours à Barcelone organisé en amont. Cette extension du programme est directement liée à la réinitialisation réglementaire majeure, marquant l’entrée dans une nouvelle ère technique. La FIA a ainsi accordé six journées supplémentaires afin de permettre aux équipes de mieux comprendre, évaluer et fiabiliser des monoplaces entièrement nouvelles.

Avant le début officiel des essais, une journée de tournage est donc également prévue à Bahreïn, le mardi 10 février. Celle-ci sera partagée entre Lando Norris et Oscar Piastri, chacun prenant le volant sur une demi-journée, conformément aux règles encadrant les filming days. Ce sera donc 200 kilomètres maximum pour cette journée, avec des pneus Pirelli spécifiques.

Les journées d’essais à Bahreïn se dérouleront de 8h à 17h, heure française, avec une pause d’une heure à mi-session. Le temps de roulage est en règle général réparti équitablement entre les deux pilotes titulaires. Sur l’ensemble des deux tests bahreïniens, Lando Norris et Oscar Piastri disposeront chacun d’un maximum de trois jours en piste.

Si le planning du premier test est d’ores et déjà connu, les détails concernant le second bloc d’essais seront communiqués ultérieurement par l’équipe.

Le programme détaillé de Bahreïn 1 :

Journée de tournage – Mardi 10 février

Matin : Lando Norris

Après-midi : Oscar Piastri

Mercredi 11 février

Oscar Piastri

Jeudi 12 février

Lando Norris

Vendredi 13 février