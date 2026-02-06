McLaren F1 admet un regret autour de la MCL40 après les essais de Barcelone

Andrea Stella a admis que McLaren F1 espérait boucler davantage de tours avec sa MCL40, qui a fait ses débuts le troisième jour d’une session d’essais prévue sur cinq jours. L’équipe n’a pas atteint la barre des 300 tours en trois jours de roulage, la faute à une prise de piste tardive le mercredi matin, et à un souci l’après-midi avec Oscar Piastri.

"Ces trois jours ont été très utiles" a déclaré Stella. "Nous avons pu collecter une grande quantité de données et commencer à comprendre comment cette nouvelle génération de monoplaces se comporte réellement sur la piste, et plus seulement sur simulateur."

"Bien sûr, nous aurions aimé faire plus de tours, mais même les difficultés qui nous ont ralentis les deux premiers jours ont été importantes pour nous aider à mieux comprendre comment exploiter la voiture."

"Nous savions pertinemment qu’en poussant la phase de conception à ses limites, nous arriverions à ce shakedown avec un timing de préparation très serré. Mais grâce au travail accompli sur la piste et à Woking, nous avons réussi à rattraper presque tout le temps perdu : c’était un peu comme construire un avion en plein vol, mais nous l’avons fait."

Ayant finalisé la construction de sa MCL40 tardivement et ayant, par conséquent, moins roulé lors des essais, McLaren semble avoir plus de pain sur la planche à ce stade pour comprendre pleinement sa voiture et définir ses priorités de développement.

"Ce que nous avons vu en piste était conforme aux attentes et, surtout, aux simulations. Ce qui ressort clairement, c’est que la courbe d’apprentissage est très raide pour tout le monde, pilotes comme écuries, ce qui signifie que chaque tour vous apprend quelque chose d’utile en termes de performance."

"Il était naturel de s’attendre à un tel scénario, étant donné que ces voitures sont totalement nouvelles, de A à Z. Nous savons que la MCL40 est une bonne base de départ, mais nous devons maintenant travailler dur pour la développer et améliorer la performance globale du package, tant pour l’avenir immédiat que pour définir les axes de développement de la saison."

Stella salue la fiabilité globale des équipes sur cette première semaine de roulage d’une toute nouvelle génération de voitures : "De manière générale, je pense que les écuries ont fait preuve d’un haut niveau de préparation pour les débuts de cette nouvelle génération."

"Ceux qui craignaient une répétition de ce qui s’est passé il y a 12 ans, lors de l’introduction des moteurs hybrides, ont vu leurs craintes s’évanouir assez rapidement. Concernant le moteur, nous avons vu que même ceux qui l’étrenaient en piste ont réussi à accumuler un bon nombre de kilomètres. »

"Ce sont plutôt les problèmes de fiabilité qui ont ralenti le travail en piste, du moins en ce qui nous concerne. Ils étaient principalement liés à l’énorme complexité du système des monoplaces de 2026. Je tiens à saluer notre équipe qui a travaillé avec un engagement extraordinaire, jour et nuit, pour nous permettre de rattraper presque tout le temps perdu au début."

"C’était un peu comme un retour en arrière, à l’époque où les tout premiers essais hivernaux se prolongeaient régulièrement jusqu’au petit matin, mais je suis sûr qu’à mesure que les équipes connaîtront mieux les voitures, tout rentrera dans l’ordre."