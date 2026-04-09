Officiel : Lambiase quittera Red Bull pour McLaren F1 à la fin de la saison 2027

Comme nous vous le rapportions ce matin, Gianpiero Lambiase quittera bien Red Bull pour devenir de la compétition de McLaren F1 au terme de la saison 2027. Il débutera donc à un poste qui existe déjà, mais qui est occupé par Andrea Stella pour le moment en parallèle de son rôle de team principal.

Lambiase restera chez Red Bull jusqu’à ce départ prévu, en tant que responsable de l’ingénierie de course, mais aussi comme ingénieur de course de Max Verstappen, avec qui il travaille depuis 2016.

Le pilote néerlandais a lui-même révélé qu’il pourrait quitter la Formule 1 entre temps, ou à cette date, alors que son contrat est censé se terminer en 2028 chez Red Bull, et qu’il se montre très critique de la nouvelle génération de monoplaces.

Red Bull confirme que c’est bien à l’expiration de son contrat que Lambiase quittera Milton Keynes, ce qui n’entraînera aucune période de préavis, ou de gardening leave, soit congé de jardinage, comme le disent les Anglais.

De son côté, McLaren se félicite de sa capacité à attirer des talents d’autres équipes, à l’image de Will Courtenay et Rob Marshall, qui viennent tous les deux de Red Bull, en plus des promotions d’ingénieurs en interne.

L’équipe confirme que Zak Brown, PDG, et Andrea Stella, team principal, sont tous les deux engagés avec un contrat à long terme, en dépit des rumeurs renvoyant l’Italien chez Ferrari.