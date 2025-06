McLaren F1 ’aurait eu besoin de 100 tours’ pour avoir un avantage pneumatique

Oscar Piastri admet que McLaren F1 n’a pas connu la même facilité à exploiter les pneus au Canada que lors des courses précédentes. Dominé par Mercedes et Red Bull, il admet qu’il aurait fallu une course plus longue pour que les économies de gommes habituelles de la MCL39 se transforment en un avantage tangible.

"Le rythme n’était pas très bon au début sur le médium" a déclaré Piastri. "Je pense que c’est lorsque tout le monde dégradait ses pneus que nous avons pu tirer notre épingle du jeu, et malheureusement, nous aurions eu besoin d’une course de 100 tours pour en tirer profit."

McLaren n’a pas dominé au Canada, et Piastri est conscient que la lutte avec Norris est encore très serrée, malgré les 22 points qui les séparent : "Nous étions rapides à certains moments, et à d’autres, nous n’en avions pas assez. Sur l’ensemble de la course, nous n’avons pas eu assez d’avantage pour pouvoir dépasser."

"La route est encore longue et je sais que si Lando gagne trois courses et que je termine deuxième, l’écart sera d’un point, ce qui n’est pas une marge confortable. La façon dont je voulais construire le week-end n’était pas assez forte de ma part, et en tant qu’équipe, nous reconnaissons que c’était un défi, et que nous devons être plus forts."

L’Australien assure que son équipe n’a pas évité de faire un constat décevant après la course de Montréal, et révèle que la déception a été limitée par le fait que McLaren s’attendait à voir Mercedes en grande forme au Canada.

"Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons reconnu qu’il s’agissait d’une course difficile et que nous devions être plus forts. Il y a donc beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler et nous ne sommes évidemment pas satisfaits de terminer."

"Mais Mercedes était rapide ici l’année dernière. J’ai l’impression que c’est un peu le résultat qu’ils auraient dû obtenir l’année dernière, je suppose. Nous verrons bien. J’ai toujours confiance en notre équipe pour le long terme."