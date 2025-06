Albon s’agace de messages radio ’stratégiquement’ diffusés

Alex Albon a été entendu en train de s’énerver à la radio dimanche au Canada, comme c’est arrivé quelques fois récemment. Et comme souvent lors de communications houleuses de ce genre, le pilote Williams F1 déplore des montages de la FOM.

On l’a entendu dire "je ne sais pas pourquoi vous ne m’écoutez pas" envers son ingénieur après que sa stratégie n’a pas été bonne, et il regrette des choix de phrases spécifiques ainsi que des timings qui font ressortir pour rien l’agacement et la tension.

"J’ai l’impression qu’ils ont joué stratégiquement mes messages radio" a-t-il souri après la course. "Je disais à chaque tour que ce n’était pas la bonne chose à faire, mais ils ont attendu certains moments pour l’afficher."

Le Thaïlandais ne cache pas non plus que sa frustration était réelle au terme d’une course où il a abandonné, et durant laquelle il pense qu’un très bon résultat était possible en se qualifiant mieux, alors qu’elle a juste été moyenne le samedi avec un vent qui allait dans un sens différent : "Nous avons manqué une occasion ce week-end."

"Je pense que nous avons été rapides, mais nous avons raté les qualifications, nous avons besoin de maîtriser les pneus, de comprendre la voiture avec la sensibilité au vent, nous jouons encore un peu ce week-end. La voiture était vraiment forte en course, facile à classer dans le top 10, et c’est frustrant de manquer cette opportunité."

Mais Albon est lucide et honnête et a reconnu également que son premier tour de course, durant lequel il a fait une excursion hors piste et perdu trois places, "n’était pas bon. Je dois faire un meilleur travail."