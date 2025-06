A trop attendre, Wolff prend-il le risque de perdre Russell ?

Si Toto Wolff ne fait pas attention, il pourrait perdre l’un des meilleurs pilotes de Formule 1.

C’est l’avertissement de l’ancien pilote de F1 devenu consultant, Ralf Schumacher qui, tout en accusant George Russell d’être "un peu ennuyeux", se révèle également être un admirateur.

Schumacher a déclaré à Sky Deutschland qu’il admirait la façon dont Russell a tenu tête à celui qui joue sur la peur du peloton de la F1, Max Verstappen, derrière la voiture de sécurité au Canada.

"Il a montré à Max ’je peux le faire aussi’, même si je ne pense pas que cela lui convienne vraiment. Je pense même que Verstappen l’aurait fait avec plus d’élégance. Mais il a dit ’attention, Max. Je suis aussi quelqu’un qui veut gagner avec tout ce qu’il a’."

Schumacher pense que Russell a fait "tout ce qu’il fallait" jusqu’à présent en 2025, et pourtant son patron chez Mercedes, Toto Wolff, laisse manifestement une porte grande ouverte à Max Verstappen en 2026.

"Je pense que Toto devra tirer la prise à un moment donné, sinon d’autres viendront pour Russell" prédit Ralf Schumacher.

"La dynamique de la Formule 1 est très rapide. J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles d’autres bonnes équipes voulaient déjà débaucher des pilotes l’année dernière."

"C’est pourquoi je pense que Russell est aujourd’hui l’un des candidats les plus populaires pour tous ceux qui sont encore à la recherche d’un bon pilote."

En effet, Russell est totalement libre à la fin de la saison, même si Wolff et Schumacher s’accordent à dire que le pilote de 27 ans est le leader de l’équipe depuis le cockpit.

Un autre ancien pilote de F1, Christijan Albers, va jusqu’à dire que si Russell était dans une McLaren, il serait en tête du championnat du monde des pilotes.

"Que vous l’aimiez ou non, il est super constant" a déclaré le Néerlandais à De Telegraaf. "Il est toujours là."

Le journaliste Erik van Haren a demandé à Albers s’il considérait Russell comme plus performant que Lando Norris et Oscar Piastri, ce à quoi il a répondu : "Oui, et Leclerc. Un peu en dessous de Max, mais mieux que Piastri et Norris."