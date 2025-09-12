Verstappen aurait-il dû avoir son ’permis Nordschleife’ sans tests ?

Max Verstappen va faire ses débuts sur la Nordschleife ce week-end dans le cadre de la Nürburgring Long-Distance Series (NLS), une condition requise pour obtenir la licence convoitée pour courir en GT3 aux 24 Heures qui se disputent sur ce même circuit mythique.

Mais avant cela il a un permis spécial à passer, comme pour n’importe quel pilote qui veut courir sur le dangereux et très long tracé allemand. Cela a valu de nouvelles critiques de la part de Ralf Schumacher pour les autorités allemandes du sport automobile.

L’ancien pilote de F1 salue d’abord le fait que Red Bull a permis à sa star de poursuivre ses ambitions.

"Je pense que lui interdire cela le rendrait probablement insatisfait de sa situation actuelle, voire irritable."

Mais il a donc accusé ses compatriotes de compliquer excessivement la situation.

"Au lieu de se réjouir que Max attire à nouveau l’attention sur la Nordschleife et sur ce que tous les pilotes y accomplissent, le fait qu’on ne lui ait pas donné son permis avant même de piloter. C’est embarrassant. C’est le meilleur pilote du monde !"

Depuis 2015, un permis dédié à la Nordschleife est obligatoire, exigeant des cours théoriques et du kilométrage en piste avant de passer aux GT3. Certains estiment que Verstappen devrait suivre la procédure comme tout le monde, mais Schumacher estime que le palmarès du Néerlandais parle de lui-même.

"Je suis d’accord avec Norbert Haug : le plus gros problème, c’est toujours l’étroitesse d’esprit, surtout en Allemagne. Bien sûr, je donnerais son permis à Max Verstappen immédiatement, sans avoir à lui donner d’autres instructions sur les situations dangereuses en piste. Ce serait la fin de l’histoire."

"Si les autres y parviennent, le meilleur pilote du monde y parviendra aussi."

Verstappen doit donc obtenir son permis pour courir sur le célèbre circuit, après y avoir piloté officieusement sous le pseudonyme de Franz Hermann. Le quadruple champion du monde de F1 devra cependant abandonner son pseudonyme, car il ne peut courir que sous son propre nom.

Pour participer aux Endurance Series, il doit passer son examen ce vendredi pour obtenir son permis de catégorie B auprès de la Fédération allemande de sport automobile, lui permettant de courir sur une Porsche Cayman.

S’il obtient de bons résultats lors de deux courses, il obtiendra son permis de catégorie A, qui lui permettra de piloter la Ferrari 296 GT3 qu’il pilotait en tests (photos). Cependant, le jury pourrait décider après une seule course qu’il est suffisamment bon, auquel cas il pourra alors piloter la Ferrari dès dimanche.

Pour Nico Rosberg, Verstappen se lance dans une aventure incroyable.

"Je ne l’ai jamais fait et je n’ai pas de permis non plus ! Néanmoins, je trouve ça tellement génial qu’il fasse ça ; c’est incroyable."

"Comme tous les autres pilotes, avec 24 courses à leur actif, on est au maximum de ses capacités et on ne pense qu’à faire un peu de temps à la maison."

"Du temps à la maison avec un peu d’entraînement, voir les enfants… et lui il va en classe pour obtenir son permis et ensuite conduire en catégorie B le samedi, et avec un peu de chance, passer en catégorie A le dimanche."

"Incroyable. C’est tellement génial. Le monde entier va regarder ça. Même moi, je serai à l’écoute dimanche pour voir comment il se débrouille, parce qu’on a beaucoup parlé de son record du tour d’il y a cinq mois…"

"Et bien sûr qu’il peut faire le record du tour. C’est le pilote de course le plus talentueux au monde, et quelle que soit la voiture dans laquelle il monte, il conduira plus vite que n’importe qui d’autre. Alors, bien sûr, il va faire un travail incroyable."