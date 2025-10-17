Cadillac procède déjà à des changements à la demande de Perez

Cadillac a commencé ses séances de développement et de préparation à 2026 en simulateur et a révélé comment Sergio Perez a déjà eu un impact sur la nouvelle équipe de F1, avec un changement majeur qu’il souhaitait apporter.

Perez a été recruté aux côtés de Valtteri Bottas pour former un duo très expérimenté pour les débuts de Cadillac en F1 en 2026. L’équipe utilisera un moteur Ferrari jusqu’à ce qu’elle puisse avoir son propre moteur vers la fin de la décennie.

Alors que Bottas est toujours sous contrat avec Mercedes, Perez n’est lié à aucune écurie et a donc pu passer du temps dans le simulateur, aidant l’écurie à résoudre des problèmes mineurs qui n’affecteraient normalement pas les autres écuries.

L’un de ces problèmes concerne la direction assistée de la nouvelle F1. Pat Symonds, consultant en ingénierie et ancien directeur technique de Benetton, Williams, Renault et F1, explique comment Perez a déjà demandé des modifications avant 2026.

"Checo a déjà utilisé le simulateur, car il n’a actuellement aucun lien avec d’autres équipes," a expliqué Symonds aux médias lors d’une conférence de presse à Austin.

"Nous avons eu des débriefings avec lui, et nous l’avons fait travailler dans le simulateur sur les petits détails dont vous avez besoin de la part du pilote."

Par exemple, l’équipe d’Eric Warren est en train de concevoir la direction assistée, et Checo a dit dans le simulateur : ’Non, je veux une sensation légèrement différente sur la direction assistée’ et c’est génial parce que l’équipe peut alors se mettre au travail et la régler exactement comme Checo le souhaite."

"C’est un peu différent avec Valtteri, car il est toujours sous contrat avec Mercedes, mais il nous a beaucoup aidés déjà et nous a permis de régler certaines choses, comme les préférences pour le volant et ce genre de détails."

"Pour une équipe dans notre situation, nous avons beaucoup de chance d’avoir deux pilotes expérimentés, car la charge de travail des pilotes l’année prochaine ne sera pas négligeable."

"Les changements de réglementation rendront les courses plus tactiques, plutôt que de tout décider à l’avance, donc il faut des pilotes capables de réfléchir tout en gérant leurs pneus et tout ce genre de choses."

"Donc, avoir deux pilotes expérimentés, qui, je l’espère, ne finiront pas trop souvent dans le mur, est une excellente chose pour une nouvelle équipe."